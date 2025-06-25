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Федеральний резерв США проігнорував нові вимоги Дональда Трампа
23:45 24.06.2025 |
Голова Федерального резерву США наполягає на утриманні відсоткових ставок після нових нападок Трампа.
Про це пише The Guardian.
Джером Пауелл заявив, що центральний банк чекає на вплив мит на ціни в США перш, ніж змінювати ставку.
Федеральний резерв має всі підстави для того, щоб почекати і подивитися, як тарифи вплинуть на ціни в США, перш ніж знижувати відсоткові ставки, заявляє Пауелл, незважаючи на нові вимоги Дональда Трампа.
"Президент США проігнорував багаторічну незалежність центрального банку, неодноразово закликаючи до зниження ставок для стимулювання економічного зростання і розпочавши серію особистих нападок на Пауелла", - зазначено у публікації.
"Трамп назвав голову ФРС "дуже дурним" і заявив, що відмова центрального банку знижувати ставки з грудня - частково внаслідок невизначеності, спричиненої нестабільною економічною стратегією його власної адміністрації - завдає шкоди США., пише видання.
"Ми будемо платити за його некомпетентність ще багато років", - написав президент на своїй соціальній платформі Truth Social.
Пауелл повторив, що тарифи Трампа ймовірно призведуть до зростання цін, що потенційно кидає виклик багаторічним зусиллям ФРС, спрямованим на зниження інфляції в США. Однак він зазначив, що політика адміністрації часто змінюється.
"Політичні зміни продовжують розвиватися, і їхній вплив на економіку залишається невизначеним, - заявив Пауелл у комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.
"Вплив тарифів залежатиме, серед іншого, від їхнього кінцевого рівня. Очікування щодо цього рівня, а отже, і пов'язаних з ним економічних наслідків, досягли піку в квітні і з тих пір знизилися", - підкреслив він.
"Незважаючи на це, підвищення тарифів цього року, ймовірно, призведе до зростання цін і негативно вплине на економічну активність", - запевняє гоорва ФРС.
"Пауелл, якого Трамп призначив головою ФРС під час свого першого перебування в Білому домі, підкреслив, що він відкритий до перспективи того, що інфляційний вплив тарифів буде менш серйозним, ніж очікувалося", - пише The Guardian.
Центральний банк має "тримати довгострокові інфляційні очікування добре зафіксованими і не допустити, щоб одноразове підвищення рівня цін стало постійною інфляційною проблемою", - заявив Пауелл.
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