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АНАЛІТИКА

Федеральний резерв США проігнорував нові вимоги Дональда Трампа

 

Голова Федерального резерву США наполягає на утриманні відсоткових ставок після нових нападок Трампа.

Про це пише The Guardian.

Джером Пауелл заявив, що центральний банк чекає на вплив мит на ціни в США перш, ніж змінювати ставку.

Федеральний резерв має всі підстави для того, щоб почекати і подивитися, як тарифи вплинуть на ціни в США, перш ніж знижувати відсоткові ставки, заявляє Пауелл, незважаючи на нові вимоги Дональда Трампа.

"Президент США проігнорував багаторічну незалежність центрального банку, неодноразово закликаючи до зниження ставок для стимулювання економічного зростання і розпочавши серію особистих нападок на Пауелла", - зазначено у публікації.

"Трамп назвав голову ФРС "дуже дурним" і заявив, що відмова центрального банку знижувати ставки з грудня - частково внаслідок невизначеності, спричиненої нестабільною економічною стратегією його власної адміністрації - завдає шкоди США., пише видання.

"Ми будемо платити за його некомпетентність ще багато років", - написав президент на своїй соціальній платформі Truth Social.

Пауелл повторив, що тарифи Трампа ймовірно призведуть до зростання цін, що потенційно кидає виклик багаторічним зусиллям ФРС, спрямованим на зниження інфляції в США. Однак він зазначив, що політика адміністрації часто змінюється.

"Політичні зміни продовжують розвиватися, і їхній вплив на економіку залишається невизначеним, - заявив Пауелл у комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.

"Вплив тарифів залежатиме, серед іншого, від їхнього кінцевого рівня. Очікування щодо цього рівня, а отже, і пов'язаних з ним економічних наслідків, досягли піку в квітні і з тих пір знизилися", - підкреслив він.

"Незважаючи на це, підвищення тарифів цього року, ймовірно, призведе до зростання цін і негативно вплине на економічну активність", - запевняє гоорва ФРС.

"Пауелл, якого Трамп призначив головою ФРС під час свого першого перебування в Білому домі, підкреслив, що він відкритий до перспективи того, що інфляційний вплив тарифів буде менш серйозним, ніж очікувалося", - пише The Guardian.

Центральний банк має "тримати довгострокові інфляційні очікування добре зафіксованими і не допустити, щоб одноразове підвищення рівня цін стало постійною інфляційною проблемою", - заявив Пауелл.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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