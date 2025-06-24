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АНАЛІТИКА

Трамп поставив під сумнів тлумачення ключової статті договору про НАТО

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує єдиного тлумачення статті 5 Договору про НАТО - ключового її положення, яке передбачає колективний захист у разі нападу на Альянс.

Про це Трамп сказав журналістам у вівторок на борту Air Force One, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

На питання про те, чи готовий він підтвердити зобовʼязання США за статтею 5 Договору про НАТО, Трамп сказав, що це "залежить від вашого визначення" цієї статті.

"Існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я готовий бути їхнім другом, знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів (держав НАТО. - Ред.) і готовий допомагати їм", - додав він.

Пізніше на прохання уточнити заяви щодо захисту союзників по НАТО президент США відповів, що він прагне "зберегти життя людей" і відданий "життю і безпеці".

"Я дам вам точне визначення (статті 5 НАТО. - Ред.), коли приїду туди (на саміт НАТО. - Ред.). Я просто не хочу робити це в літаку", - сказав Трамп.

Стаття 5 є фундаментальною основою НАТО, утвореного для захисту Західної Європи від Радянського Союзу під час холодної війни, і з того часу є основою альянсу під проводом США.

Однак вона є давнім джерелом невдоволення Трампа, який скаржиться, що союзники США занадто залежать від оборонних витрат Вашингтона і повинні більше сприяти колективній безпеці.
Ключові теги: США
 

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