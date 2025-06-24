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«Негативна рентабельність»: російський експорт зерна продовжує падати
17:57 24.06.2025 |
Експорт російської пшениці у маркетинговому році що завершується, за даними Російського зернового союзу, вже скоротяться на 20%.
Про це пише ЦТС.
Провал у поставках зафіксували вже у другій половині маркетингового року, тобто, у 2025-му. Обсяг відвантажень з ростовського порту впав на 21,5% через негативну маржу експортерів і низьку конкурентоспроможність російської пшениці.
"У нас купа проблем, пов'язаних з економікою виробництва зерна. Через це гроші в кишені у селян просто скінчилися і на техніку їх не вистачає. Це насамперед через експортні мита, квоти на експорт, зниження рівня конкуренції на ринку", - пояснили у російській асоціації.
Кон'юнктура для операторів зернових терміналів стала гіршою: потужностей з перевалки стає більше, але обсягів через зниження врожаю менше, а експорт за поточних цін збитковий. Тож, Російський зерновий союз говорить, що "негативна рентабельність бізнесу" демотивує експортерів.
З січня по квітень експорт пшениці впав на 40% щодо попереднього року. Причому в березні та квітні падіння було стрімкішим - до 60%, говориться у публікації.
Обсяг експорту пшениці у маркетинговому році склав 40,9 мільйона тонн, що на 22% нижче рік до року, і аналітики прогнозують, що за результатами року падіння становитиме 25,2%.
Російський аграрний експорт перетворився на змінну, залежну від управлінських рішень і зовнішньої обстановки, жаліються у асоціації.
"Донські аграрії масово скаржилися на мита на експорт зернових, що "з'їдає" до третини виручки, через що вирощувати пшеницю стає нерентабельно. При чому зросли майже всі витрати виробництва - від паливно-мастильних матеріалів і техніки до добрив. А ціна на пшеницю, навпаки, значно знизилася порівняно з 2021 роком, коли й запровадили мита", - зазначено у публікації.
Якщо російська пшениця торгувалася до середини червня на рівні 238 доларів за тонну, то французька коштувала 227 доларів, американська - 219 доларів.
З 1 по 15 червня через морські термінали Ростова відвантажили всього 74 тисячі тонн пшениці. Це майже в 3,5 менше, ніж за той самий період минулого року. І різке падіння експорту пшениці спостерігається по всьому Азово-Чорноморському регіону. При чому Ростовська область "ще не в гіршому становищі".
Так, експорт через порт Новоросійськ впав у 7,4 раз,и порт Тамані - у 17 разів. Винятком став порт Кавказ. Рік тому в першій половині червня експорт пшениці через нього взагалі не йшов, цього року відвантажено 27 тисяч тонн. А загалом по Росії експорт пшениці знизився в першій половині червня майже в п'ять разів, пише російське видання.
У минулому червні російську пшеницю на експорт відвантажували 77 компаній у 40 країн світу. Цього року - лише 14 компаній в 11 країн. Основні покупці російського зерна, традиційно, Єгипет і Туреччина. Експорт у ці країни впав у середньому в чотири рази.
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