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Кім Чен Ин будує найбільший збройний завод для експорту в Росію
17:50 24.06.2025 |
Територія машинобудівного заводу Huichon Ryonha в Північній Кореї, де розпочалися роботи з будівництва заводу, який може стати найбільшим збройовим заводом країни.
Північна Корея розпочала будівництво нового військового заводу. Експерти вважають, що його продукція призначена для підтримки армії Росії у війні проти України.
Про це пише Newsweek із посиланням на супутниковий аналіз компанії Planet Labs, передає BILD.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, наказав звести найбільший за всю історію країни військовий завод. Будівництво виявили за допомогою супутникових знімків Planet Labs. Нове підприємство розташоване поряд з уже наявним військовим об'єктом, але за масштабами має значно його перевищити.
За оцінками експертів, виробництво на заводі буде орієнтоване не лише на потреби КНДР, а й на російську армію. Глава корейського бюро Фонду Фрідріха Науманна у Сеулі Фредерік Спор у коментарі BILD зазначив, що поставки зброї стали ключовим джерелом доходів для Пхеньяна.
"Після того як українці вивели з ладу частину російських стратегічних бомбардувальників, Москва може зробити ставку на балістичні ракети наземного базування. А саме такі ракети, зокрема KN-23, постачає Північна Корея", - пояснив Спор.
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