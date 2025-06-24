У Росії зупинив роботу єдиний виробник силової електроніки для військової техніки

У Росії зупинило роботу підприємство «Оптрон-Ставрополь», яке виробляє напівпровідники для військових літаків, заявив Центр протидії дезінформації, також раніше 24 червня про це повідомили російські медіа.

ЦПД вказує на те, що це єдине в Росії підприємство, яке мало забезпечувати напівпровідниками військові літаки та «імпортозамінні» пасажирські лайнери.

«Підприємство «Оптрон-Ставрополь» наразі перебуває на межі банкрутства через величезні збитки, яких зазнало, виконуючи державне оборонне замовлення. Через податкову, комунальну та зарплатну заборгованість рахунки компанії арештовано», - йдеться в повідомленні.

Центр зазначає, що, хоча російська пропаганда заявляє про постійне нарощування виробництва оборонної індустрії, «насправді на четвертому році повномасштабної війни проти України РФ змушена економити бюджетні кошти навіть на оборонних замовленнях»:

«Тривалі витрати на війну продовжують підривати російську економіку, що позначається навіть на роботі унікальних для РФ оборонних підприємств».

Російське видання CNews повідомило з посиланням на керівництво «Оптрон-Ставрополь», що виробник силової електроніки оголосив простій у березні 2025 року, співробітників підприємства відпустили додому. До цього призвело те, що завод виконував державне замовлення за сильно заниженими цінами і, як наслідок, працював у збиток. На червень 2025 року кредиторську заборгованість підприємства оцінюють у 230 мільйонів рублів (близько 2,9 мільйона доларів).

За повідомленнями в російських ЗМІ, завод є єдиним у Росії виробником кремнієвих діодів подвійного призначення для військових виробів, а також єдиним постачальник діодів для авіаційних генераторів цивільних літаків. Його продукція використовується також у системах живлення військових літаків «МіГ», «Ту» і «Су».