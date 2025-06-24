Фінансові новини
- |
- 24.06.25
- |
- 22:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії зупинив роботу єдиний виробник силової електроніки для військової техніки
16:54 24.06.2025 |
У Росії зупинило роботу підприємство «Оптрон-Ставрополь», яке виробляє напівпровідники для військових літаків, заявив Центр протидії дезінформації, також раніше 24 червня про це повідомили російські медіа.
ЦПД вказує на те, що це єдине в Росії підприємство, яке мало забезпечувати напівпровідниками військові літаки та «імпортозамінні» пасажирські лайнери.
«Підприємство «Оптрон-Ставрополь» наразі перебуває на межі банкрутства через величезні збитки, яких зазнало, виконуючи державне оборонне замовлення. Через податкову, комунальну та зарплатну заборгованість рахунки компанії арештовано», - йдеться в повідомленні.
Центр зазначає, що, хоча російська пропаганда заявляє про постійне нарощування виробництва оборонної індустрії, «насправді на четвертому році повномасштабної війни проти України РФ змушена економити бюджетні кошти навіть на оборонних замовленнях»:
«Тривалі витрати на війну продовжують підривати російську економіку, що позначається навіть на роботі унікальних для РФ оборонних підприємств».
Російське видання CNews повідомило з посиланням на керівництво «Оптрон-Ставрополь», що виробник силової електроніки оголосив простій у березні 2025 року, співробітників підприємства відпустили додому. До цього призвело те, що завод виконував державне замовлення за сильно заниженими цінами і, як наслідок, працював у збиток. На червень 2025 року кредиторську заборгованість підприємства оцінюють у 230 мільйонів рублів (близько 2,9 мільйона доларів).
За повідомленнями в російських ЗМІ, завод є єдиним у Росії виробником кремнієвих діодів подвійного призначення для військових виробів, а також єдиним постачальник діодів для авіаційних генераторів цивільних літаків. Його продукція використовується також у системах живлення військових літаків «МіГ», «Ту» і «Су».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч дронів для України
ТОП-НОВИНИ
|Угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ підпишуть у середу
|Україна та Велика Британія запускають «мегапроєкт» зі спільного виробництва дронів — Умєров
|Ліна Костенко долучилася до відкритого звернення до вдали щодо перепризначення Кременя на посаду мовного омбудсмена
"Ми не просто підтримуємо повторне призначення Тараса Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Ми протестуємо проти створення такої ситуації, в якій стає можливим безпідставне й брутальне усунення від роботи людини фахової і мотивованої", - йдеться в листі Костенко і Пахльовської.
|Нідерланди оголосили військову допомогу на 175 млн євро з сотнею радарів для дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп поставив під сумнів тлумачення ключової статті договору про НАТО
|«Негативна рентабельність»: російський експорт зерна продовжує падати
|У Росії кожна третя компанія поскаржилася на погіршення фінансового стану
|Кім Чен Ин будує найбільший збройний завод для експорту в Росію
|НАТО виділило Україні майже 43 млн доларів на супутниковий зв’язок для ЗСУ
|Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч дронів для України
Бізнес
|Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі
|Світові автовиробники зазнають більших втрат, ніж очікували раніше – The Japan Times
|Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
|Україна посіла третє місце на конкурсі НАТО, присвяченому протидії оптоволоконним FPV-дронам
|У додаток Gemini тепер можна завантажувати відео
|Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink