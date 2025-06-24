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АНАЛІТИКА

Казахстан та Китай домовились добувати нафту на Каспії

 

Міненерго Казахстану і держхолдинг Казмунайгаз підписали контракт із китайською CNOOC Hong Kong Holding Ltd на розвідку і видобуток вуглеводнів у межах шельфового проєкту "Жилиой", розташованого в північно-східній частині Каспійського моря.

Про це повідомила пресслужба Казмунайгазу.

"Велика китайська компанія CNOOC вперше заходить до Казахстану з інвестиціями, починаючи саме з проєкту геологорозвідки", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Фінансування розвідувального періоду забезпечить CNOOC.

Партнерство передбачає спільну реалізацію проєкту на паритетній основі 50/50.

Казмунайгаз не вказав обсяг фінансування проєкту, водночас за попередніми оцінками, геологічний потенціал ділянки становить понад 185 мільйонів тонн нафти.

CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) з один зі світових лідерів у нафтогазовій галузі, що спеціалізується на розвідці та видобутку. Компанія активно співпрацює з міжнародними партнерами та бере участь у реалізації великих проєктів у більш ніж 20 країнах.

За матеріалами: Економічна правда
 

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