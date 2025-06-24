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Уряд Мерца схвалив проєкт бюджету з рекордним боргом
16:14 24.06.2025 |
Через сім тижнів після початку роботи новий уряд Німеччини но чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) затвердив перші поправки до бюджетного планування.
У вівторок, 24 червня, уряд схвалив пропозиції міністра фінансів Ларса Клінґбайля (Lars Klingbeil) щодо бюджету на 2025 рік, про ключові показники бюджету на 2026 рік і про подальше фінансове планування до 2029 року, що передбачають безпрецедентне розширення оборонного бюджету та рекордну нову заборгованість.
Зростання нової заборгованості ФРН
Ухвалені рішення передбачають нову державну заборгованість у розмірі 81,8 мільярда євро поточного року, а також на 89,3 млрд - у 2026-му, 87,5 млрд - у 2027-му, 115,7 млрд - у 2028-му та 126,1 млрд - у 2029-му.
Загалом за ці п'ять років запланована сума державної заборгованості становитиме близько 847 мільярдів євро. Ці кошти будуть спрямовані на збільшення бюджету армії (Бундесвер) та усунення дефіциту в фінансуванні бюджету. Водночас це означатиме також істотне зростання видатків на обслуговування держборгу.
Різке зростання очікуваного показника нової заборгованості починаючи з 2028 року пов'язане з тим, що з цього часу оборонні витрати знову фінансуватимуться з основного бюджету, а не зі спеціального фонду Бундесверу, створеного в межах заходів щодо підвищення обороноздатності Німеччини на тлі війни Росії проти України.
Зростання загальних витрат і видатків на оборону
За планом, сукупні бюджетні витрати у 2025 році зростуть на 6,1 відсотка до 503 млрд євро. У 2026 році вони мають становити 519,5 млрд євро, у 2027-му - 512,7 млрд, у 2028-му - 550,4 млрд, у 2029-му - 573,8 млрд.
Щодо оборонних витрат Німеччини, згідно з планом уряду, вони поетапно зростатимуть в найближчі роки з 62,4 млрд євро у 2025-му до 152,8 млрд євро у 2029-му. Збільшення цих показників стало можливим після скасування так званого "боргового гальма" - обмеження на збільшення держзаборгованості - та відповідної поправки до Основного закону ФРН новою правлячою коаліцією в березні.
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