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АНАЛІТИКА

Надання тимчасового захисту в ЄС біженцям з України у I кв.-2025 впало на 30,9% до I кв.-2024 - Євростат

 

Кількість нових рішень щодо тимчасового захисту біженців з України у першому кварталі 2025 року в ЄС склала 136,11 тис., що на 30,9% менше порівняно з першим кварталом 2024 року, йдеться у повідомленні на сайті Євростату.

Згідно з ним, за весь 2024 рік тимчасовий захист отримали 780,28 тис. осіб, які втекли з України, що на 26,1% менше, ніж у 2023 році.

Євростат також повідомив, що кількість заявників про надання притулку в ЄС скоротилася в першому кварталі 2025 року на 23,5% - до 183,81 тис., тоді як за 2024 рік - на 13,1%, до 912,42 тис.

"Найвищі співвідношення кількості осіб, які звернулися за притулком, на 1000 осіб було зафіксовано на Кіпрі (7,2), у Греції (6,6) та Ірландії та Іспанії (по 3,4). Найвищі співвідношення кількості осіб, яким надано тимчасовий захист, на тисячу осіб було зафіксовано в Чехії (7,1), Словаччині (4,8) та Польщі (4,5)", - коментує результати 2024 року Євростат.

Відомство уточнило, що громадяни України минулого року подали біля 25 тис. заявок про надання притулку, з яких з першого разу було прийнято 87,2% при середньому значенні цього показника в 51,4%.

Серед 24 країн, громадяни яких вперше звернулися за притулком у 2024 році, рівень визнання на першому етапі коливався від 7,0% (Колумбія) до 91,5% (Сирія). Окрім Колумбії, рівень визнання першої інстанції був нижчим за 20% для громадян Грузії, Марокко, Єгипту, Тунісу, Сенегалу, Перу, Бангладеш та Туреччини. Натомість, для представників Палестини, Венесуели, Малі, України, Еритреї, Афганістану та Сомалі він був вищим за середній показник (51,4%).

У 2024 році сирійці були найбільшою групою людей, які шукали притулку в ЄС (148,19 тис. заявників, які вперше звернулися за притулком, 16,2% від загальної кількості в ЄС). Далі йшли громадяни Венесуели (72,79 тис., 8,0%), Афганістану (72,24 тис., 7,9%), Колумбії (50,32 тис., 5,5%) та Туреччини (46,84 тис., 5,1%).

Всього за даними Євростату, на 30 квітня цього року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,26 млн біженців з України, за квітень їх число збільшилося менш ніж на 0,5 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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