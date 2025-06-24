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Німеччина збільшує борг заради витрат на оборону
14:08 24.06.2025 |
Уряд Німеччини планує позичити більше коштів, ніж очікувалося, щоб профінансувати інфраструктуру, військові потреби та податкові пільги.
Про це пише Bloomberg.
У вівторок уряд Німеччини оголосив, що в третьому кварталі 2025 року залучить 118,5 млрд євро замість раніше запланованих 99,5 млрд. Таким чином, обсяг запозичень зросте майже на п'яту частину. Причиною є масштабні витрати на модернізацію інфраструктури, збройних сил та надання податкових пільг.
Новий план включає емісію облігацій на 15 млрд євро та векселів ще на 4 млрд. Загальний обсяг річного боргового фінансування сягне 410 млрд євро, що на 30 млрд більше, ніж планували у грудні.
Кабінет канцлера Фрідріха Мерца також затвердив інфраструктурну програму на 500 млрд євро на 12 років і бюджет на 2025 рік із витратами понад 500 млрд євро.
Уряд планує щорічно збільшувати інвестиції до 120 млрд євро до 2029 року. Цьогорічний новий чистий борг становитиме 82 млрд євро і зросте до 126 млрд євро до кінця періоду.
Міністр фінансів Ларс Клінгбейл заявив, що країна інвестуватиме в оборону й безпеку, реагуючи на загрозу з боку Росії. До 2029 року Німеччина планує довести видатки на оборону до 3,5% ВВП - це частина нових зобов'язань у межах НАТО.
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