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Мерц у Бундестазі: Путін розуміє лише мову сили
13:56 24.06.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого виступу у Бундестазі наголосив, що не бачить інакшого шляху до миру в Україні, аніж посилювати тиск на Росію.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Spiegel.
Говорячи про тему російсько-української війни та спроб зупинити її, Мерц зауважив, що для справжнього й тривалого припинення вогню потрібне бажання усіх сторін. Він нагадав, що Україна неодноразово висловлювала готовність до перемир'я, а Росія не припиняє жорстокі обстріли і продовжує заявляти претензії на територію України.
"Це не той мир, якого ми прагнемо. І це не той мир, якого хоче Україна", - наголосив Мерц.
"Путін розуміє лише мову сили. І тому зараз миротворчість вимагає від нас використання такої мови", - зазначив канцлер.
Він додав, що саме тому ЄС підготував 18-й пакет санкцій проти Росії.
В МЗС Чехії нагадали, що Росія вже 100 днів ігнорує пропозицію про беззастережне припинення вогню в Україні.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія досі не продемонструвала серйозного ставлення до переговорів з Україною, про що свідчить навіть рівень її делегації.
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