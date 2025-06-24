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Португалія подвоїть термін проживання для натуралізації іноземців
13:53 24.06.2025 |
У понеділок уряд меншості Португалії заявив, що подвоїть до 10 років термін, протягом якого більшість іноземців повинні легально проживати в країні, перш ніж подати заявку на отримання громадянства.
Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".
Міністр Антоніу Лейтан Амару заявив, що будуть посилені й інші імміграційні правила, зокрема ті, що стосуються видачі дозволів на проживання для сімей легальних іммігрантів.
Крім того, планується запровадити норму, яка передбачає позбавлення громадянства натуралізованих португальців, які вчинили серйозні злочини.
У Португалії, яка має близько 10,5 мільйонів населення, останніми роками спостерігається суттєве зростання імміграції, і посилення вимог для отримання громадянства стало однією з головних тем виборчої кампанії, в результаті якої ультраправа партія Chega стала головною опозиційною силою.
Рішення ще не направлено до парламенту, але очікується, що воно буде схвалене за підтримки Chega.
"Ми суттєво посилюємо вимоги для набуття громадянства, натуралізації - відповідно до напрямків, які вже були закладені в урядовій програмі", - сказав Лейтан Амару журналістам.
За його словами, переважна більшість іноземців повинна буде прожити в країні 10 років, але для іммігрантів із португаломовних країн, таких як Бразилія, Ангола чи Мозамбік, термін становитиме 7 років.
Згідно з чинними правилами, крім п'ятирічного проживання в країні, іноземні громадяни повинні продемонструвати достатнє знання португальської мови, не мати вироків терміном понад три роки ув'язнення та не становити загрози національній безпеці.
За даними агрегатора економічних даних Pordata, у 2023 році, останньому році, за який доступні остаточні дані, у Португалії було натуралізовано 141 300 іноземців, що на 20% менше, ніж у 2022 році.
Новий уряд меншості, сформований правоцентристською коаліцією "Демократичний альянс" (AD) на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру, почав працювати у Португалії 18 червня.
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