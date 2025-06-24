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Таїланд закрив кордон із Камбоджею
13:41 24.06.2025 |
Військові Таїланду закрили прикордонні переходи із Камбоджею майже для усіх мандрівників, включно із туристами і торговцями, з міркувань безпеки.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Reuters.
Таїланд відтепер обмежить перетин кордону на усіх сухопутних прикордонних контрольно-пропускних пунктах у семи провінціях, що межують із Камбоджею, з міркувань безпеки, йдеться у заяві військових.
У заяві зазначено, що обмеження «відповідають поточній ситуації з безпекою, особливо у зв'язку із конфліктом між Таїландом і Камбоджею, який продовжує загострюватися у політичному, дипломатичному і військовому плані».
Водночас існують винятки для перетину кордону із гуманітарних причин, наприклад, для тих, хто потребує медичної допомоги, студентів та інших невідкладних питань на розсуд підрозділів безпеки на КПП.
Військові додали, що ці заходи також допоможуть у боротьбі з нелегальними центрами шахрайства у Камбоджі, про які у понеділок заявила прем'єр-міністр Таїланду Пхетхонтхан Чинават.
Прем'єрка повідомила, що Таїланд припинить транскордонне постачання товарів першої необхідності, у тому числі електроенергії, у райони, де відбувають незаконні операції.
Погіршення відносин між двома країнами було спричинене короткими збройними сутичками у прикордонній зоні, унаслідок яких загинув один камбоджійський солдат. Відтоді обидва уряди оголосили про заходи, спрямовані на покарання один одного, включно з нещодавнім призупиненням Камбоджею всього імпорту палива і газу із Таїланду.
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