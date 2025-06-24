Фінансові новини
- |
- 24.06.25
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp
13:32 24.06.2025 |
Працівникам Палати представників Конгресу США сказали не використовувати месенджер WhatsApp від Meta через претензії щодо конфіденційності, пише Financial Times із посиланням на внутрішні комунікації законодавчого органу.
Головна адміністративна директорка Палати представників Кетрін Шпіндор у понеділок повідомила працівникам в електронному листі, що WhatsApp вважається "високоризиковим для користувачів".
Працівникам заборонили завантажувати застосунок на робочі ноутбуки і смартфони з 30 червня. Усіх, у кого він є, попросять його видалити.
Рішення ухвалено у зв'язку з "недостатньою прозорістю" захисту користувацької інформації, відсутністю шифрування збережених даних та можливими ризиками в галузі безпеки, які спричиняє використання WhatsApp, йдеться в листі.
У Meta заявили про категоричну незгоду з такою характеристикою месенджера.
Представник компанії сказав, що повідомлення в WhatsApp за замовчуванням піддаються наскрізному шифруванню, тому ні компанія, ні треті сторони не можуть їх прочитати. Крім того, WhatsApp безпечніший за більшість застосунків зі списку схвалених у Палаті представників, додали в Meta.
Цей список включає Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime та Wickr.
Водночас WhatsApp схвалений для офіційного використання в Сенаті, повідомили в Meta.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ підпишуть у середу
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Велика Британія запускають «мегапроєкт» зі спільного виробництва дронів — Умєров
|Ліна Костенко долучилася до відкритого звернення до вдали щодо перепризначення Кременя на посаду мовного омбудсмена
"Ми не просто підтримуємо повторне призначення Тараса Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Ми протестуємо проти створення такої ситуації, в якій стає можливим безпідставне й брутальне усунення від роботи людини фахової і мотивованої", - йдеться в листі Костенко і Пахльовської.
|Нідерланди оголосили військову допомогу на 175 млн євро з сотнею радарів для дронів
|Трамп оголосив, що Іран та Ізраїль погодились припинити вогонь
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Казахстан та Китай домовились добувати нафту на Каспії
|Уряд Мерца схвалив проєкт бюджету з рекордним боргом
|Генсек НАТО анонсував розбудову «шляху України до членства» у рішенні саміту Альянсу
|Угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ підпишуть у середу
|Голова «Ростєху» поскаржився на відсутність дешевих грошей для виконання наказу Путіна про «технологічний прорив»
|Трамп закликав Ізраїль «не скидати бомби» на Іран
Бізнес
|Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі
|Світові автовиробники зазнають більших втрат, ніж очікували раніше – The Japan Times
|Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
|Україна посіла третє місце на конкурсі НАТО, присвяченому протидії оптоволоконним FPV-дронам
|У додаток Gemini тепер можна завантажувати відео
|Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink