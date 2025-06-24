Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp

Працівникам Палати представників Конгресу США сказали не використовувати месенджер WhatsApp від Meta через претензії щодо конфіденційності, пише Financial Times із посиланням на внутрішні комунікації законодавчого органу.

Головна адміністративна директорка Палати представників Кетрін Шпіндор у понеділок повідомила працівникам в електронному листі, що WhatsApp вважається "високоризиковим для користувачів".

Працівникам заборонили завантажувати застосунок на робочі ноутбуки і смартфони з 30 червня. Усіх, у кого він є, попросять його видалити.

Рішення ухвалено у зв'язку з "недостатньою прозорістю" захисту користувацької інформації, відсутністю шифрування збережених даних та можливими ризиками в галузі безпеки, які спричиняє використання WhatsApp, йдеться в листі.

У Meta заявили про категоричну незгоду з такою характеристикою месенджера.

Представник компанії сказав, що повідомлення в WhatsApp за замовчуванням піддаються наскрізному шифруванню, тому ні компанія, ні треті сторони не можуть їх прочитати. Крім того, WhatsApp безпечніший за більшість застосунків зі списку схвалених у Палаті представників, додали в Meta.

Цей список включає Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime та Wickr.

Водночас WhatsApp схвалений для офіційного використання в Сенаті, повідомили в Meta.