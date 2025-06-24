Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Китаї падає попит на нафту — НПЗ скорочують закупівлі

 

Китайські нафтопереробні підприємства скорочують закупівлі на спотовому ринку через геополітичні ризики та низький внутрішній попит.

Про це пише Bloomberg.

За даними трейдерів, Китай - найбільший імпортер нафти у світі - скоротив закупівлі іранської та російської нафти через падіння внутрішнього попиту та невизначеність із цінами.

Йдеться переважно про незалежні підприємства - так звані "чайники", які орієнтуються на дешевші сорти нафти. Ці підприємства наразі зменшують закупівлі, оскільки маржа переробки знижується - вона впала до мінімального рівня за останні три місяці.

Регулювання цін на бензин і дизель у Китаї здійснюється з затримкою - лише раз на 10 робочих днів, що також ускладнює адаптацію до міжнародної волатильності.

Ознакою падіння попиту стало зростання обсягів нафти в плавучих сховищах. За даними Kpler, біля Азії зберігається майже 34 млн барелів іранської нафти - це найвищий показник із грудня 2023 року. У Малаккській та Сінгапурській протоках обсяг палива, що перевантажується з судна на судно, зріс до 13,3 млн барелів.

Іранська нафта пропонується із знижкою до Brent - близько 3 доларів за барель, тоді як пропозиція з Росії стабільна - приблизно на 2 долари дорожче за Brent. Трейдери очікують подальшого зниження закупівель, якщо попит у Китаї не відновиться.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7924
  0,0778
 0,19
EUR
 1
 48,5084
  0,4875
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4952  0,04 0,09 42,0872  0,04 0,10
EUR 48,0493  0,21 0,44 48,8838  0,24 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,05 0,11 41,8200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес