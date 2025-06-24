У Китаї падає попит на нафту — НПЗ скорочують закупівлі

Китайські нафтопереробні підприємства скорочують закупівлі на спотовому ринку через геополітичні ризики та низький внутрішній попит.

Про це пише Bloomberg.

За даними трейдерів, Китай - найбільший імпортер нафти у світі - скоротив закупівлі іранської та російської нафти через падіння внутрішнього попиту та невизначеність із цінами.

Йдеться переважно про незалежні підприємства - так звані "чайники", які орієнтуються на дешевші сорти нафти. Ці підприємства наразі зменшують закупівлі, оскільки маржа переробки знижується - вона впала до мінімального рівня за останні три місяці.

Регулювання цін на бензин і дизель у Китаї здійснюється з затримкою - лише раз на 10 робочих днів, що також ускладнює адаптацію до міжнародної волатильності.

Ознакою падіння попиту стало зростання обсягів нафти в плавучих сховищах. За даними Kpler, біля Азії зберігається майже 34 млн барелів іранської нафти - це найвищий показник із грудня 2023 року. У Малаккській та Сінгапурській протоках обсяг палива, що перевантажується з судна на судно, зріс до 13,3 млн барелів.

Іранська нафта пропонується із знижкою до Brent - близько 3 доларів за барель, тоді як пропозиція з Росії стабільна - приблизно на 2 долари дорожче за Brent. Трейдери очікують подальшого зниження закупівель, якщо попит у Китаї не відновиться.