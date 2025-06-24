Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

DeepSeek співпрацює з китайськими військовими та обходить експортні обмеження США — Reuters

 

Американські посадовці звинувачують китайську ШІ-компанію DeepSeek у наданні допомоги армії та спецслужбам Китаю. За даними Держдепартаменту США, компанія також намагається отримати доступ до заборонених для Китаю чипів NVIDIA через фіктивні компанії у Південно-Східній Азії. Про це пише Reuters, посилаючись на анонімні джерела.

За словами джерела Reuters, DeepSeek:

* передає дані користувачів китайським державним структурам;

* згадується у понад 150 контрактах з армією КНР;

* має доступ до великої кількості потужних чипів NVIDIA H100;

* намагається користуватись дата-центрами за межами Китаю для віддаленої роботи з чипами.

Відомо, що уряд Малайзії вже розслідує можливе використання серверів з H100 для навчання великих мовних моделей DeepSeek. Водночас NVIDIA заявила, що DeepSeek придбала лише дозволені чипи H800 й компанія не внесена до санкційного списку США, що дозволяє їй поки що користуватись цими технологіями легально.

DeepSeek стала відомою у січні 2025 року, коли заявила, що її моделі V3 та R1 за якістю наближаються до рішень OpenAI та Meta. Проте експерти сумніваються у правдивості цих заяв, зокрема через занадто низькі заявлені витрати на навчання моделей.

DeepSeek також згадувалась у контексті передачі даних американських користувачів через інфраструктуру, пов'язану з China Mobile. Компанія відмовилась коментувати ці твердження.

Ситуація розгортається на тлі загострення технологічного протистояння між США та КНР, зокрема у сфері штучного інтелекту та напівпровідників.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Китай, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7924
  0,0778
 0,19
EUR
 1
 48,5084
  0,4875
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4952  0,04 0,09 42,0872  0,04 0,10
EUR 48,0493  0,21 0,44 48,8838  0,24 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,05 0,11 41,8200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес