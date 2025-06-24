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DeepSeek співпрацює з китайськими військовими та обходить експортні обмеження США — Reuters
11:56 24.06.2025 |
Американські посадовці звинувачують китайську ШІ-компанію DeepSeek у наданні допомоги армії та спецслужбам Китаю. За даними Держдепартаменту США, компанія також намагається отримати доступ до заборонених для Китаю чипів NVIDIA через фіктивні компанії у Південно-Східній Азії. Про це пише Reuters, посилаючись на анонімні джерела.
За словами джерела Reuters, DeepSeek:
* передає дані користувачів китайським державним структурам;
* згадується у понад 150 контрактах з армією КНР;
* має доступ до великої кількості потужних чипів NVIDIA H100;
* намагається користуватись дата-центрами за межами Китаю для віддаленої роботи з чипами.
Відомо, що уряд Малайзії вже розслідує можливе використання серверів з H100 для навчання великих мовних моделей DeepSeek. Водночас NVIDIA заявила, що DeepSeek придбала лише дозволені чипи H800 й компанія не внесена до санкційного списку США, що дозволяє їй поки що користуватись цими технологіями легально.
DeepSeek стала відомою у січні 2025 року, коли заявила, що її моделі V3 та R1 за якістю наближаються до рішень OpenAI та Meta. Проте експерти сумніваються у правдивості цих заяв, зокрема через занадто низькі заявлені витрати на навчання моделей.
DeepSeek також згадувалась у контексті передачі даних американських користувачів через інфраструктуру, пов'язану з China Mobile. Компанія відмовилась коментувати ці твердження.
Ситуація розгортається на тлі загострення технологічного протистояння між США та КНР, зокрема у сфері штучного інтелекту та напівпровідників.
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