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Євросоюз відхилив 75% заявок росіян на біженство
10:01 24.06.2025 |
Росіяни, які запросили притулок у Європейському Союзі, отримують відмову в трьох із чотирьох випадків.
Про це свідчить статистика Євростату, передає The Moscow Times.
Як повідомляється, минулого року рівень схвалення заявок громадян Росії становив лише 24,4%. Загалом прохання про статус біженця до країн ЄС подали 10 625 росіян, приблизно 60% із них - чоловіки. Найбільше заяв надійшло до Німеччини - 4 700. Ще 2 135 звернень зафіксовано у Франції. Від 250 до 885 заяв було подано в Нідерландах, Хорватії, Бельгії, Італії, Австрії, Польщі та Іспанії.
Порівняно з 2023 роком кількість біженців із Росії знизилася вдвічі: тоді за статусом звернулися майже 19 тис. росіян.
Один із найнижчих коефіцієнтів схвалення зафіксований у Німеччині, яка відмовила понад 90% вихідців із Росії. Так, від початку 2022 року до квітня 2025 року прохання про надання притулку в Німеччині подали 6374 росіянина віком від 18 до 45 років, проте лише 349 із них отримали статус біженця.
Загалом 2024 року 912 415 громадян країн, які не входять до Євросоюзу, подали перше прохання про надання притулку - на 13,1% менше, ніж роком раніше (1 049 508). У середньому близько половини заявників (51,4%) набуває статусу біженця.
Найвищий показник схвалення (80-90%) у сирійців, венесуельців, афганців, українців, малійців та палестинців. 2024 року найчисленнішою групою прохачів притулку в ЄС стали сирійці - 148 185 осіб (16,2% від загальної кількості).
Раніше повідомлялося, що громадянам Росії стали частіше відмовляти у видачі шенгенських віз: якщо раніше відмов було в середньому близько 1,5%, то до кінця 2024 року за деякими напрямками показник сягнув 10%.
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