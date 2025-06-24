У Росії прострочені борги малого та середнього бізнесу зросли на 15%

Малий та середній бізнес (МСБ) у Росії дедалі гостріше відчуває вплив високих ставок та гальмування економіки. Так, за січень-квітень цього року його прострочена заборгованість збільшилася на 14,8%, до 735 млрд руб. на 1 травня.

Про це повідомив Центробанк РФ, передає The Moscow Times.

Загальний портфель кредитів малого та середнього бізнесу в РФ становив 15,3 трлн руб., частка прострочення в ньому зросла з 4,4% до 4,8%.

Як зазначили в російському Центробанку, в МСБ менший запас міцності, і він першим почав затримувати платежі перед банками: малі та мікропідприємства частіше стали допускати прострочення, а їхня платоспроможність знизилася.

За чотири місяці портфель кредитів МСБ зріс на 5,4%, а процентні ставки дуже високі: у квітні середньозважена ставка за короткостроковими кредитами була 23%, а за довгостроковими (від року) - 19,7%.

Водночас попит малого та середнього бізнесу на кредити зростає, показує індекс його ділової активності. Значення індексу коливається близько мінімумів з початку 2023 року, а головний компонент, який тягне його вниз, - продажі. Вони вже майже рік (із липня 2024 року) знаходяться в зоні спаду, а про зниження виручки повідомили понад половина компаній.

Більше третини представників МСБ не готові брати кредити за нинішніми ставками, але в багатьох немає виходу, і вони звертаються за позиковими грошима навіть за таких умов.

Прострочення зростає практично за всіма типами боргів: іпотекою, споживчим кредитуванням, корпоративним. За даними Центробанку РФ, на кінець квітня проблемні борги всьому бізнесу становили 4% портфеля (3,2 трлн руб.), а населенню - 5,5% (2 трлн руб.).

Раніше повідомлялося, що індикатор бізнес-клімату (ІБК), який розраховує Центробанк Росії за підсумками опитування підприємств (у червні - 13,5 тис.), опустився з 4,8 пункту в травні до 2,9 - мінімальне значення з грудня 2022 року.

До того глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Також стало відомо, що росіяни стали гірше обслуговувати борги за кредитними картками. Із початку року понад 2,35 млн клієнтів банків прострочили виплати за ними більш ніж на 30 днів.

Перед тим російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.