Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія через санкції почне продавати алмази сама собі

 

Уряд Росії у 2025 році планує закуповувати алмази за державний бюджет, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса"", яка через західні санкції зазнала серйозного падіння експорту.

Про це пише The Moscow Times.

У бюджеті на 2025-2027 роки передбачено 154 мільярди рублів (приблизно 1,71 мільярда доларів) на закупівлю дорогоцінних каменів для Гохрана, половина з яких буде спрямована саме на алмази, повідомив заступник міністра фінансів Олексій Моїсеєв.

За його словами, сторони наразі погоджують конкретний асортимент закупівель. ""Це непроста робота. Гохран хоче купити найкращі та унікальні камені, а Алроса може продати найкращі камені і без цього. Але переговори просуваються"", - цитує Моїсеєва "Інтерфакс".

З 2022 року ""Алроса"" перебуває під західними санкціями, а у 2024 році країни G7 ввели ембарго на імпорт її алмазів, у тому числі й через треті країни. Як наслідок, експорт ""Алроси"" у 2024 році впав на 38% порівняно з довоєнним рівнем.

За підсумками минулого року компанія втратила 26% виручки, майже половину EBITDA, а чистий прибуток скоротився у 4,4 рази, до 19,3 мільярда рублів (приблизно 214 мільйонів доларів). У другій половині року ""Алроса"" стала збитковою, зазнавши втрат у 17,3 мільярда рублів (приблизно 192 мільйони доларів).

На кінець 2024 року на балансі ""Алроси"" накопичилося нерозпроданих алмазів на суму 129,9 мільярда рублів (приблизно 1,44 мільярда доларів), що на 50% більше, ніж роком раніше.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8702
  0,0367
 0,09
EUR
 1
 48,0209
  0,1797
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4952  0,04 0,09 42,0872  0,04 0,10
EUR 48,0493  0,21 0,44 48,8838  0,24 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,05 0,11 41,8200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес