У Китаї колишнього топпосадовця за хабарі на $17 мільйонів засудили до смертної кари

У Китаї колишнього високопосадовця Міністерства громадської безпеки за хабарі на майже $17 мільйонів засудили до смертної кари із відтермінуванням на два роки виконання вироку суду.

Про це пише China Daily, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що йдеться про 66-річного Лю Юецзіня, який почав працювати в Міністерстві громадської безпеки (МГБ) у 1974 році і близько 50-ти років пропрацював на різних посадах, завершивши кар'єру на посаді керівника Бюро з контролю за наркотиками, що прирівнюється до посади заступника міністра.

Лю також був делегатом 13-го з'їзду Народної політичної консультативної ради Китаю, вищого політичного консультативного органу КНР, участь у роботі якого вважається дуже почесною і є свідченням значного впливу й визнання державних заслуг такого делегата.

У березні минулого року за підозрою в корупції й отриманні хабарів у особливо великих розмірах топчиновника МГБ вигнали з Компартії та порушили проти нього кримінальну справу.

Як встановило слідство, впродовж своєї роботи в МГБ у 1992 - 2020 роках Лю зловживав своїми посадами для отримання вигоди на користь інших відомств та компаній у різних питаннях, зокрема, ведення бізнесу та отримання фінансування. В обмін за свої незаконні послуги він одержав хабарів на загальну суму понад 121 мільйон юанів ($16,83 мільйона).

У Китаї така сума незаконно отриманої вигоди вважається надзвичайно великою і такою, що завдає значних збитків країні та народу, і зазвичай карається смертним вироком.

У справі Лю суд прийняв таке ж рішення і так само традиційно відтермінував виконання покарання на два роки під приводом того, що засуджений співпрацював зі слідством та сприяв виявленню і поверненню всіх незаконно одержаних ним коштів, які рішенням суду конфісковані до державної скарбниці.

Суд також довічно позбавив ексчиновника політичних прав.