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Канада та ЄС пообіцяли посилювати санкційний тиск на Росію
09:22 24.06.2025 |
Європейський Союз та Канада продовжать запроваджувати санкції проти Росії, поки вона не припинить війну в Україні.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у спільній заяві Канади та ЄС.
"Ми посилюватимемо тиск на Росію, запроваджуючи подальші санкції та вживаючи заходів для недопущення їх уникнення, а також упевнившись, що суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, поки Росія не припинить свою загарбницьку війну проти України й не відшкодує їй завдані цією війною збитки", - зазначається у заяві.
Канада та ЄС пообіцяли "забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини й інші серйозні злочини, повʼязані із загарбницькою війною Росії". "Ми також залишаємося рішуче налаштованими підтримувати відновлення та конструкцію України", - наголошується у документі.
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