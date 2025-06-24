Канада та ЄС пообіцяли посилювати санкційний тиск на Росію

Європейський Союз та Канада продовжать запроваджувати санкції проти Росії, поки вона не припинить війну в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у спільній заяві Канади та ЄС.

"Ми посилюватимемо тиск на Росію, запроваджуючи подальші санкції та вживаючи заходів для недопущення їх уникнення, а також упевнившись, що суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, поки Росія не припинить свою загарбницьку війну проти України й не відшкодує їй завдані цією війною збитки", - зазначається у заяві.

Канада та ЄС пообіцяли "забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини й інші серйозні злочини, повʼязані із загарбницькою війною Росії". "Ми також залишаємося рішуче налаштованими підтримувати відновлення та конструкцію України", - наголошується у документі.