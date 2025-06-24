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АНАЛІТИКА

Трамп назвав атаку Ірану «дуже слабкою відповіддю»: 13 ракет збили

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран відреагував на американський удар по його ядерних об'єктах «дуже слабкою відповіддю». За його словами, Іран випустив 14 ракет, з яких 13 - збили, а одну ракету навмисно «пропустили», оскільки вона рухалася у «безпечному напрямку».

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп підтвердив, що жоден громадянин США та Катару під час атаки не постраждав. Він також додав, що «майже не було завдано жодної шкоди».

Як стверджує Трамп, уникнути втрат і поранень вдалося завдяки тому, що Іран заздалегідь повідомив Вашингтон про атаку.

«Можливо, Іран тепер може перейти до миру та гармонії в регіоні, і я з ентузіазмом закликатиму Ізраїль зробити те саме», - зазначив Трамп.

У наступному дописі президент США також подякував еміру Катару шейху Тамім бін Хамад Аль Тані за «все, що він зробив для досягнення миру в регіоні». Далі він привітав світ з тим, що настав «час миру».

Більше про удар

Увечері 23 червня Іран завдав ракетного удару по військовій базі США Аль-Удейд у Катарі, яку вважають найбільшою американською базою на Близькому Сході. Це сталося після атаки американських бомбардувальників по іранських ядерних об'єктах.

В Ірані назвали цю операцію «Благовіщення перемоги». Для цього, як стверджують, використали таку саму кількість бомб, яку США застосували під час атаки на ядерні об'єкти Ірану.

Речник катарського МЗС заявив, що протиповітряна оборона відбила іранський удар. Крім того, персонал бази Аль-Удейд заздалегідь евакуювали, тож у результаті нападу ніхто не постраждав.

За словами представників Міністерства оборони США, Іран використав для атаки балістичні ракети малої та середньої дальності.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Іран
 

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