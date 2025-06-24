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АНАЛІТИКА

Трамп відреагував на натяки Медведєва про надання Ірану ядерної зброї: Саме тому путін — бос

Трамп відреагував на натяки Медведєва про надання Ірану ядерної зброї: Саме тому путін — бос

 

Президент США Дональд Трамп вважає проявом «недбалого» ставлення слова заступника голови Ради Безпеки рф Дмитра Медведєва, який натякнув, що після американських ударів по іранських ядерних об'єктах інші країни тепер можуть передати Ірану ядерну зброю.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Чи чув я, як колишній президент росії Дмитро Медведєв, недбало кидаючись словом на букву "Я" (ядерний!), сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану? Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, і якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені про це НЕГАЙНО», - каже Трамп.

За його словами, до ядерної зброї «не можна так ставитися»: «Напевно, тому путін - бос».

Заява Медведєва, яку розкритикував американський президент, з'явилася на його Telegram-каналі. Там російський політик реагував на удари американських бомбардувальників по ядерних об'єктах Ірану, заявивши, що тепер низка країн буцімто готова поставити Ірану свій ядерний боєкомплект.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Росія
 

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