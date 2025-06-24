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Келлог заявив, що обговорював із Лукашенком припинення війни РФ проти України
23:24 23.06.2025 |
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог написав 23 червня в мережі X, що під час зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську він обговорив не лише двосторонні відносини між США та Білоруссю, а й війну Росії проти України.
«Чудова командна робота. Наша делегація зустрілася з лідером Білорусі Лукашенком та його командою. Джон Коул провів обговорення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Білоруссю, в результаті яких було звільнено 14 політичних в'язнів з шести країн, включно з Японією та Польщею. Я обговорив війну між Росією та Україною та те, як президент США активно прагне припинити війну та зупинити вбивства. Президент Трамп продовжує зміцнювати мир силою», - вказав Келлог.
21 червня спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську. Через кілька годин після зустрічі стало відомо про звільнення 14 політичних в'язнів, зокрема колишнього кандидата в президенти Сергія Тихановського.
21 червня були звільнені та депортовані до Литви блогер та засновник YouTube-каналу «Країна для життя» Сергій Тихановський, колишня викладачка Мінського державного лінгвістичного університету Наталія Дуліна, журналіст Ігор Карней та бізнесмен Сергій Шелег, обвинувачений у справі «Союзу білоруського національного щита» Кирило Балахонов, анархіст Акіхіро Гаєвський-Ханада, а також вісім інших ув'язнених: двоє громадян Японії, троє громадян Польщі, двоє латвійців та громадяни Естонії, Швеції та США.
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