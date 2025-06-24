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АНАЛІТИКА

Келлог заявив, що обговорював із Лукашенком припинення війни РФ проти України

Келлог заявив, що обговорював із Лукашенком припинення війни РФ проти України

 

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог написав 23 червня в мережі X, що під час зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську він обговорив не лише двосторонні відносини між США та Білоруссю, а й війну Росії проти України.

«Чудова командна робота. Наша делегація зустрілася з лідером Білорусі Лукашенком та його командою. Джон Коул провів обговорення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Білоруссю, в результаті яких було звільнено 14 політичних в'язнів з шести країн, включно з Японією та Польщею. Я обговорив війну між Росією та Україною та те, як президент США активно прагне припинити війну та зупинити вбивства. Президент Трамп продовжує зміцнювати мир силою», - вказав Келлог.

21 червня спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську. Через кілька годин після зустрічі стало відомо про звільнення 14 політичних в'язнів, зокрема колишнього кандидата в президенти Сергія Тихановського.

21 червня були звільнені та депортовані до Литви блогер та засновник YouTube-каналу «Країна для життя» Сергій Тихановський, колишня викладачка Мінського державного лінгвістичного університету Наталія Дуліна, журналіст Ігор Карней та бізнесмен Сергій Шелег, обвинувачений у справі «Союзу білоруського національного щита» Кирило Балахонов, анархіст Акіхіро Гаєвський-Ханада, а також вісім інших ув'язнених: двоє громадян Японії, троє громадян Польщі, двоє латвійців та громадяни Естонії, Швеції та США.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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