Фінансові новини
- |
- 23.06.25
- |
- 20:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС хочуть обмежити кількість дітей від одного донора сперми через ризик інцесту
17:18 23.06.2025 |
Вісім країн Європейського Союзу, зокрема Швеція та Бельгія, закликають до запровадження загальноєвропейського ліміту на кількість дітей, які можуть бути зачаті від одного донора сперми.
Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".
Така ініціатива має на меті знизити ризик випадкових кровозмішувальних стосунків у майбутньому, а також запобігти психологічним травмам серед дітей, зачатих за допомогою донора.
На тлі зниження рівня народжуваності в Європі та зростання доступності допоміжних репродуктивних технологій - зокрема для одностатевих пар і самотніх жінок - кількість дітей, зачатих за допомогою донорського матеріалу, зростає.
Через нестачу місцевих донорів у багатьох країнах, комерційні кріобанки дедалі активніше експортують сперму та яйцеклітини за кордон - іноді з використанням матеріалу одного й того ж донора в кількох країнах одночасно.
У більшості країн ЄС уже існують внутрішні обмеження - наприклад, на Кіпрі дозволено лише одну дитину від одного донора, а у Франції, Греції, Італії та Польщі - до десяти.
Однак на рівні ЄС обмежень для міждержавного донорства немає, що збільшує ризик потенційних генетичних та психологічних наслідків.
Зокрема, діти можуть згодом дізнатися, що мають десятки або навіть сотні зведених братів і сестер.
Швеція, за підтримки семи інших країн, ініціювала обговорення цієї теми на зустрічі міністрів ЄС у п'ятницю. Як пояснила представниця Шведської національної ради з медичної етики Кароліна Естгрен, мета ініціативи - уникнути ситуацій, коли генетичні напівбрати й напівсестри заводять власні родини, не підозрюючи про свою спорідненість.
Етична рада Швеції почала дослідження цього питання ще у 2023 році після публікації у газеті Dagens Nyheter. У ній ішлося про те, що шведські клініки продають донорську сперму за кордон, внаслідок чого один донор може мати понад 50 дітей у різних країнах.
Нагадаємо, у Нідерландах суд зобов'язав чоловіка, від якого народилися 550 дітей, припинити донорство сперми.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем'єр-міністру Чернишову НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем’єр-міністру Чернишову
ТОП-НОВИНИ
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Україна розроблятиме власні ракети до систем ППО NASAMS
|Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні
|Чернишов повернувся: скандальна історія міністра, який має повертати українців додому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Наслідки війни між Ізраїлем та Іраном: У Перській затоці утворився затор із 1000 суден
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Зеленський зустрівся з королем Британії
|У ЄС хочуть обмежити кількість дітей від одного донора сперми через ризик інцесту
|Ірландія закрила останню вугільну електростанцію
|Spiegel: Інвестори тікають з ринків США до європейських, бо «Трамп завжди дає задню»
Бізнес
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ
|2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
|Американський стартап розробив літієву батарею на 1300 циклів без китайських компонентів
|Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез