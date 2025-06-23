Китай посилив контроль над прекурсорами фентанілу. Це жест доброї волі у бік США

Китай вирішив посилити контроль над двома хімічними речовинами, які використовуються для виробництва фентанілу, повідомило в понеділок агентство Bloomberg.

Ці хімікати - прекурсори 4-піперидон та 1-boc-4-піперидон - потрапили до списку хімікатів другого класу, що означає посилений нагляд за ними з 20 липня.

Агентство вказує, що рішення стало результатом переговорів між Китаєм та США і може розглядатися як жест доброї волі в бік Дональда Трампа, щоб зберегти крихке торговельне перемир'я.

У травні Китай і США під час переговорів у Женеві домовилися про взаємне зниження тарифів на 115 пунктів та 90-денне торгове перемир'я, але вже у червні ці домовленості опинилися під загрозою зриву, і сторонам довелося проводити новий раунд переговорів у Лондоні.

Адміністрація Трампа використовує мита як спосіб притягнути Китай до відповідальності за недостатній контроль над речовинами, що підживлюють опіоїдну кризу в Америці.

Китай стверджує, що співпраця щодо фентанілу є однією з успішних сфер двосторонніх відносин і що США мають бути вдячні за його зусилля.