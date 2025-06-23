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Південна Корея занепокоєна обмеженнями США щодо виробників чипів у Китаї
15:52 23.06.2025 |
Головний торговий переговорник Південної Кореї по митам заявив, що висловить занепокоєння щодо можливих обмежень США щодо виробників мікросхем у Китаї під час зустрічі з американськими урядовцями у Вашингтоні.
Про це повідомляє Reuters.
США прагнуть обмежити виробників мікросхем, які працюють у Китаї
"Я передам занепокоєння представників галузі і буду максимально обережним", - заявив міністр торгівлі Південної Кореї Йо Хан-ку журналістам, коли його попросили прокоментувати занепокоєння щодо можливого прийняття США заходів, які ускладнюють діяльність іноземних виробників мікросхем у Китаї.
Йо також зазначив, що Сеул може не дотримуватися терміну, встановленого на липень, що свідчить про те, що переговори можуть тривати і після 8 липня на тлі політичної та економічної невизначеності в США.
Південна Корея, на яку наразі поширюється загальний 10-відсотковий тариф із 25-відсотковим митом для конкретної країни, яке призупинено на 90 днів, домовилася з США під час першого раунду торговельних переговорів наприкінці квітня про укладення торговельної угоди про зниження тарифів до 8 липня.
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