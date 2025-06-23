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Індія не виконуватиме договір, від якого залежить постачання води до Пакистану
15:49 23.06.2025 |
Індія ніколи не відновить договір з Пакистаном про використання води з Інду, вона буде перенаправлена для внутрішнього використання.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Аміт Шах, передає Reuters.
Договір гарантував доступ до води для 80% ферм Пакистану через три річки, що беруть початок в Індії. У травні Індія припинила подачу води до пакистану після ескалації конфлікту між країнами.
"Ми перенаправимо воду, яка текла до Пакистану, в Раджастхан (північно-західний штат Індії), побудувавши канал. Пакистан буде позбавлений води, яку він отримував безпідставно", - сказав Шах.
МЗС Пакистану раніше заявляло, що договір про воду не містить положень про односторонній вихід однієї зі сторін і що будь-яке блокування річкової води, що тече до Пакистану, буде вважатися "актом війни".
Ісламабад також вивчає можливість оскарження рішення Індії про призупинення дії договору відповідно до міжнародного права.
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