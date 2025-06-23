Індія не виконуватиме договір, від якого залежить постачання води до Пакистану

Індія ніколи не відновить договір з Пакистаном про використання води з Інду, вона буде перенаправлена для внутрішнього використання.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Аміт Шах, передає Reuters.

Договір гарантував доступ до води для 80% ферм Пакистану через три річки, що беруть початок в Індії. У травні Індія припинила подачу води до пакистану після ескалації конфлікту між країнами.

"Ми перенаправимо воду, яка текла до Пакистану, в Раджастхан (північно-західний штат Індії), побудувавши канал. Пакистан буде позбавлений води, яку він отримував безпідставно", - сказав Шах.

МЗС Пакистану раніше заявляло, що договір про воду не містить положень про односторонній вихід однієї зі сторін і що будь-яке блокування річкової води, що тече до Пакистану, буде вважатися "актом війни".

Ісламабад також вивчає можливість оскарження рішення Індії про призупинення дії договору відповідно до міжнародного права.