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Скільки ракет і дронів має Росія: ГУР розкрило запаси та темпи виробництва
14:49 23.06.2025 |
Станом на 15 червня 2025 року Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали".
Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.
Крім того, Москва володіє тисячами ударних безпілотників типу Shahed-136 та їхніх імітаторів, повідомляє українська воєнна розвідка (ГУР).
Основні запаси ракет РФ включають:
* до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";
* до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";
* до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
* до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
* понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";
* до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" на винищувачах МіГ-31К;
* до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.
За даними ГУР, Росія виробляє до 195 ракет щомісяця, зокрема:
* до 60 ракет "Іскандер-М";
* до 20 "Іскандер-К";
* до 60 "Х-101";
* до 10 модернізованих Х-32;
* до 30 "Калібрів";
* до 15 "Кинжалів".
Виробництво дронів
За даними воєнної розвідки, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").
За оцінкою ГУР, РФ здатна виробляти до 170 таких дронів на добу - ударних та імітаторів.
При цьому до кінця цього року Москва планує наростити виробництво цих БПЛА до 190 одиниць на день.
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