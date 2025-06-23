США підтвердили, що Трамп все ж полетить на саміт НАТО

Президент США Дональд Трамп відвідає Гаагу для участі у саміті НАТО, зважаючи на досягнуту напередодні домовленість про зростання оборонних витрат.

Про це заявив посол США Метью Вітакер журналістам перед самітом у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Посол, на фоні чуток про невизначеність Трампа щодо участі у саміті, заявив, що це рішення вже ухвалене.

"Лідери всіх 32 країн НАТО зберуться в Гаазі", - запевнив він.

Вітакер заявив, що ключовим результатом саміту стане домовленість про підвищення оборонних витрат. "Дякуючи лідерству Трампа, НАТО на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП", - заявив він.

У неділю стало відомо, що в Альянсі подолали опір останньої країни й погодили високі витрати, як вимагав Трамп.