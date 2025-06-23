Фінансові новини
- |
- 23.06.25
- |
- 20:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США підтвердили, що Трамп все ж полетить на саміт НАТО
14:14 23.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп відвідає Гаагу для участі у саміті НАТО, зважаючи на досягнуту напередодні домовленість про зростання оборонних витрат.
Про це заявив посол США Метью Вітакер журналістам перед самітом у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Посол, на фоні чуток про невизначеність Трампа щодо участі у саміті, заявив, що це рішення вже ухвалене.
"Лідери всіх 32 країн НАТО зберуться в Гаазі", - запевнив він.
Вітакер заявив, що ключовим результатом саміту стане домовленість про підвищення оборонних витрат. "Дякуючи лідерству Трампа, НАТО на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП", - заявив він.
У неділю стало відомо, що в Альянсі подолали опір останньої країни й погодили високі витрати, як вимагав Трамп.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем'єр-міністру Чернишову НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем’єр-міністру Чернишову
ТОП-НОВИНИ
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Україна розроблятиме власні ракети до систем ППО NASAMS
|Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні
|Чернишов повернувся: скандальна історія міністра, який має повертати українців додому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Наслідки війни між Ізраїлем та Іраном: У Перській затоці утворився затор із 1000 суден
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Зеленський зустрівся з королем Британії
|У ЄС хочуть обмежити кількість дітей від одного донора сперми через ризик інцесту
|Ірландія закрила останню вугільну електростанцію
|Spiegel: Інвестори тікають з ринків США до європейських, бо «Трамп завжди дає задню»
Бізнес
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ
|2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
|Американський стартап розробив літієву батарею на 1300 циклів без китайських компонентів
|Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез