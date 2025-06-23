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NYT: в Ізраїлі кажуть, що Іран вивіз 400 кг збагаченого урану до ударів США
14:10 23.06.2025 |
Обізнані із розвідданими джерела в Ізраїлі стверджують, що ще до повітряних ударів США Іран встиг вивезти 400 кг свого збагаченого урану.
Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".
Наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Ірану була "повністю і остаточно знищена" внаслідок американської атаки у ніч на 22 червня, реальний стан справ оповитий туманом.
Супутникові знімки основної цілі, заводу зі збагачення урану у Фордо, який Іран збудував під горою, показали кілька отворів, пробитих бомбами Massive Ordnance Penetrator.
Попередній аналіз ізраїльських військових засвідчив, що об'єкт, який понад 26 років перебував у прицілі американських та ізраїльських військових планувальників, зазнав серйозних ушкоджень унаслідок удару, але не був повністю знищений.
Водночас, за словами двох ізраїльських посадовців, обізнаних із розвідданими, є ознаки того, що Іран останніми днями перемістив обладнання та уран з цього об'єкта.
Також з'являються все переконливіші докази того, що іранці, зважаючи на неодноразові погрози Трампа вдатися до військових дій, вивезли 400 кілограмів урану, збагаченого до 60% - лише трохи нижче 90%, який зазвичай використовують для створення ядерної зброї.
Цей 60-відсотковий збагачений уран зберігався глибоко всередині іншого ядерного комплексу, поблизу стародавньої столиці Ісфахана.
Рафаель Маріано Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомив, що його інспектори востаннє бачили цей матеріал приблизно за тиждень до початку атак Ізраїлю на Іран. У неділю в інтерв'ю CNN він додав: "Іран не приховував, що захищав цей матеріал".
Нагадаємо, лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Разом з тим президент США Дональд Трамп дав зрозуміти в неділю, що не проти зміни режиму в Ірані.
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