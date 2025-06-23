Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NYT: в Ізраїлі кажуть, що Іран вивіз 400 кг збагаченого урану до ударів США

NYT: в Ізраїлі кажуть, що Іран вивіз 400 кг збагаченого урану до ударів США

 

Обізнані із розвідданими джерела в Ізраїлі стверджують, що ще до повітряних ударів США Іран встиг вивезти 400 кг свого збагаченого урану.

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Ірану була "повністю і остаточно знищена" внаслідок американської атаки у ніч на 22 червня, реальний стан справ оповитий туманом.

Супутникові знімки основної цілі, заводу зі збагачення урану у Фордо, який Іран збудував під горою, показали кілька отворів, пробитих бомбами Massive Ordnance Penetrator.

Попередній аналіз ізраїльських військових засвідчив, що об'єкт, який понад 26 років перебував у прицілі американських та ізраїльських військових планувальників, зазнав серйозних ушкоджень унаслідок удару, але не був повністю знищений.

Водночас, за словами двох ізраїльських посадовців, обізнаних із розвідданими, є ознаки того, що Іран останніми днями перемістив обладнання та уран з цього об'єкта.

Також з'являються все переконливіші докази того, що іранці, зважаючи на неодноразові погрози Трампа вдатися до військових дій, вивезли 400 кілограмів урану, збагаченого до 60% - лише трохи нижче 90%, який зазвичай використовують для створення ядерної зброї.

Цей 60-відсотковий збагачений уран зберігався глибоко всередині іншого ядерного комплексу, поблизу стародавньої столиці Ісфахана.

Рафаель Маріано Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомив, що його інспектори востаннє бачили цей матеріал приблизно за тиждень до початку атак Ізраїлю на Іран. У неділю в інтерв'ю CNN він додав: "Іран не приховував, що захищав цей матеріал".

Нагадаємо, лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Разом з тим президент США Дональд Трамп дав зрозуміти в неділю, що не проти зміни режиму в Ірані.
Ключові теги: Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8702
  0,0367
 0,09
EUR
 1
 48,0209
  0,1797
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4584  0,15 0,37 42,1304  0,15 0,36
EUR 47,8380  0,18 0,37 48,6480  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,01 0,02 41,8700  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес