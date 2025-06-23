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АНАЛІТИКА

Російський військовий корабель вперше відкрито супроводив танкери через Ла-Манш

 

Росія застосувала військовий корабель для супроводу підсанкційних танкерів через пролив Ла-Манш.

Про це пише The Insider.

Дані автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) показують координовані рухи трьох суден з 16 червня. Два підсанкційні танкери і російський військовий корабель синхронно увійшли до Ла-Маншу, прямуючи до російських портів для завантаження нафти, говориться у публікації.

Як повідомив каналу All Exclusive аналітик у галузі морської ситуаційної обізнаності (Maritime Domain Awareness) у компанії Starboard Maritime Intelligence Ltd Марк Дуглас, в операції брали участь корвет «Бойкий» типу "Стерегущий", танкер SELVA (також відомий як NOSTOS/NAXOS), який перебуває під санкціями Великої Британії, і танкер SIERRA ("Суворовський проспект"), проти якого введено санкції Великої Британії та ЄС.

Танкер SELVA передавав AIS-сигнали як панамське судно, проте з'ясувалося, що танкер, схоже, змінив прапор і тепер ходить під прапором Палау. Про це свідчать дані S&P.

Міністр оборони Фінляндії подібні ескорти вже назвав безпрецедентними.

На думку Дугласа, тепер стає зрозуміло, що після оглядів з боку Естонії та посилення контролю країн ЄС Росія дійсно перейшла до відкритого захисту підсанкційного флоту військовими силами.

Судна першими ідентифікували OSINT-експерти в соціальній мережі Bluesky, зокрема Крістіан Пантон. Компанія Starboard Maritime Intelligence продовжує відстежувати танкери та фіксувати зміни в їхній поведінці, зазначено у публікації.

На думку аналітика, цей випадок - перевірка готовності міжнародної спільноти до ескалації та рішучості в питаннях примусу до виконання санкцій.

Кілька днів тому стало відомо, що танкер російського "тіньового флоту" Marathon (Udaya) вийшов із порту в Приморську і йде у виключній економічній зоні (ВЕЗ) Німеччини. Судно прямує в бік протоки Великий Бельт, яка належить до ВЕЗ Данії. Морське управління Данії заявляло, що зв'язувалося з екіпажем танкера, але "було введено в оману екіпажем судна", говориться у публікації.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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