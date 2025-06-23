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У Канаді запустили перший експортний LNG-термінал
13:55 23.06.2025 |
Завод LNG Canada під управлінням Shell виробив першу партію зрідженого природного газу (ЗПГ) у Кітіматі, Британська Колумбія.
Про це повідомляє Reuters.
Завантаження першого експортного танкера планують до середини цього року.
Це перший масштабний канадський проєкт зі скраплення газу та перший великий ЗПГ-термінал у Північній Америці з прямим доступом до узбережжя Тихого океану. Це суттєво скоротить час доставлення палива на азійські ринки порівняно з експортом із Мексиканської затоки у США.
Після повного запуску завод матиме експортну потужність 14 млн т/рік. Наразі виробництво стартувало на першій черзі потужністю 5,6 млн т/рік, але через технічні проблеми лінія працює на половину потужності.
Проєкт LNG Canada реалізується консорціумом Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation і Kogas. Аналітики очікують, що з запуском термінала експорт газу з Канади до США зменшиться, оскільки з'явиться додатковий ринок збуту.
Канада також будує ще два менші ЗПГ-проєкти на Тихоокеанському узбережжі - Woodfibre LNG і Cedar LNG, введення яких заплановано на 2027-2028 роки.
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