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Світові автовиробники зазнають більших втрат, ніж очікували раніше – The Japan Times
12:27 23.06.2025 |
Реальні втрати від торговельної війни між США та іншими країнами для автомобільного сектору будуть набагато більшими, ніж ті, які вже прогнозують провідні автовиробники, серйозних збитків зазнають як автовиробники, так постачальники комплектуючих.
Про це пише The Japan Times.
"Провідні японські автомобільні бренди готуються до збитків у розмірі 19 мільярдів доларів від тарифів. Кілька японських автовиробників вже почали переносити або скорочувати виробництво в США, залишаючи постачальників на милість своїх клієнтів, плани яких швидко змінюються", - говориться у публікації.
"Постійні "американські гірки" то ескалації, то деескалації напруженості змушують компанії боротися за збереження ділових зв'язків в умовах невизначеності", - зазначає видання.
The Japan Tmes наводить за приклад компанію Daido Steel, постачальника Honda та інших великих автовиробників.
‘У міру того, як торговельна війна між США та Китаєм поширюється на автомобільну, сталеливарну та інші галузі, мало хто відчуває тиск більше, ніж провідний японський постачальник автозапчастин Daido Steel", - говориться у статті.
Компанія зіткнувся відразу з трійцею зустрічних вітрів: 50% тариф на імпорт сталі з США, 25% мито на автомобілі іноземного виробництва і збір на запчастини, а також обмеження Китаєм експорту рідкоземельних металів - мінералів, необхідних для виготовлення магнітів для автомобільних двигунів.
Для Daido Steel торговельна війна означає відновлення зусиль з прокладання маршрутів постачання рідкоземельних металів поза Китаєм, на який припадає майже 70% видобутої сировини і близько 90% світового обсягу переробки металів.
Деякі нові маршрути вже починають формуватися, в основному з Австралії, але прогрес є повільним через високі витрати і низьку пропозицію.
Коли в березні президент США Дональд Трамп запровадив 25% тарифи на імпорт сталі, Shimizu компанії спочатку сподівалися, що бізнес може продовжуватись у звичайному режимі. Клієнти готові були місяцями чекати на поставки від традиційних постачальників. Але ця впевненість зникла на початку цього місяця, коли мита подвоїлися, зазначає видання.
У травні сталеливарна компанія Daido Steel і спрогнозувала падіння чистого прибутку в першому півріччі на 34%.
США і Китай, схоже, досягли розрядки, і Трамп підписав указ, який запобігає нагромадженню численних тарифів один на одного. Але рідкісноземельні елементи виявляються особливою проблемою в торговельних переговорах, говориться у статті.
"Експортний контроль Китаю щодо семи окремих елементів і магнітів, які містять навіть крихітну кількість цих елементів, змусив сектори від автомобільної до оборонної промисловості терміново шукати обхідні шляхи. Невизначеність щодо поставок зберігається, хоча цього місяця Пекін заявив, що прискорює розгляд заявок на отримання ліцензій на експорт рідкоземельних елементів, і схвалив частину запитів", - пише The Japan Times.
Daido Steel мала фору в диверсифікації свого ланцюжка поставок. У 2010 році Китай ненадовго запровадив фактичну заборону на експорт рідкоземельних металів до Японії після морської суперечки, що дало поштовх зусиллям галузі розірвати залежність від цієї країни. Однак успіх був обмеженим: Японія залежить від Китаю на 60% від поставок рідкісноземельних металів - з 80% до 90%.
Крім пошуку альтернативних джерел постачання, Daido Steel зосередилася на нових технологіях, що дозволяють використовувати менше рідкоземельних елементів.Одним з ключових продуктів компанії є магніт, який не містить важких рідкісноземельних елементів і який з 2016 року вже використовує Honda.
Daido Steel хоче розширити виробництво і промислове використання цих магнітів, роблячи ставку на те, що клієнти все частіше шукатимуть некитайські поставки. Вона також планує побудувати виробничий завод у США.
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