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Суд заблокував спробу адміністрації Трампа заборонити іноземним студентам навчатися в Гарварді
11:54 23.06.2025 |
Федеральний суд у США на невизначений термін заблокував спробу адміністрації президента Дональда Трампа позбавити Гарвардський університет можливості приймати іноземних студентів.
Про це повідомляє The Hill, передає Укрінформ.
Як зазначається, окружний суддя Еллісон Бороуз призупинила дію наказу Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) про виключення Гарварду з програми для студентів та учасників обміну (Student and Exchange Visitor Program).
Рішення DHS минулого місяця фактично позбавляло університет права зараховувати нових іноземних студентів і ставило під загрозу легальний статус тих, хто вже навчається.
Своїм рішенням суддя Бороуз спочатку тимчасово призупинила дію указу, а тепер продовжила заборону на невизначений термін. Вона також зобов'язала адміністрацію президента США надати суду звіт про виконання ухвали протягом 72 годин.
Раніше в п'ятницю Трамп припустив, що він на порозі досягнення «угоди» з Гарвардом.
«Багато людей запитують, що відбувається з Гарвардським університетом і їхніми масштабними порушеннями, які ми розглядаємо, шукаючи рішення. Ми тісно співпрацюємо з Гарвардом, і цілком можливо, що угода буде оголошена протягом наступного тижня або близько того», - написав Трамп у Truth Social.
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