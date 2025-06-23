Фінансові новини
- |
- 23.06.25
- |
- 20:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мерц, Макрон і Стармер застерегли Іран після ударів США
10:55 23.06.2025 |
Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні після ударів США по іранських ядерних об'єктах.
Про це йдеться у спільній заяві трьох лідерів, повідомляє "Європейська правда".
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон на прем'єр Британії Кір Стармер у неділю обговорили останні події на Близькому Сході. Вони підкреслили, що завжди чітко заявляли: Іран ніколи не може мати ядерної зброї, і більше не може становити загрозу регіональній безпеці.
"Наша мета залишається незмінною - не допустити Іран до отримання ядерної зброї. Ми закликаємо Іран взяти участь у переговорах, що призведуть до угоди, яка вирішить усі питання, пов'язані з його ядерною програмою", - заявили Мерц, Макрон та Стармер.
Вони підкреслили, що готові сприяти досягненню цієї мети у координації з усіма сторонами.
"Ми закликаємо Іран не вживати жодних подальших дій, які можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні", - закликали також троє лідерів.
Вони пообіцяли продовжити спільні дипломатичні зусилля, щоб розрядити напруженість і не допустити ескалації та поширення конфлікту.
Разом з тим президент США Дональд Трамп після американських ударів по іранських ядерних об'єктах у ніч на 22 червня дав зрозуміти в неділю, що не проти зміни режиму в Ірані.
Трамп також попередив Тегеран, що він зіткнеться зі ще більш руйнівними атаками, якщо не погодиться на мир.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем'єр-міністру Чернишову НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем’єр-міністру Чернишову
ТОП-НОВИНИ
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Україна розроблятиме власні ракети до систем ППО NASAMS
|Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні
|Чернишов повернувся: скандальна історія міністра, який має повертати українців додому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Наслідки війни між Ізраїлем та Іраном: У Перській затоці утворився затор із 1000 суден
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Зеленський зустрівся з королем Британії
|У ЄС хочуть обмежити кількість дітей від одного донора сперми через ризик інцесту
|Ірландія закрила останню вугільну електростанцію
|Spiegel: Інвестори тікають з ринків США до європейських, бо «Трамп завжди дає задню»
Бізнес
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ
|2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
|Американський стартап розробив літієву батарею на 1300 циклів без китайських компонентів
|Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез