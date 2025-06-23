Фінансові новини
- |
- 23.06.25
- |
- 20:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: прем'єр Японії відмовився від поїздки на саміт НАТО
10:46 23.06.2025 |
Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба скасовує свою участь у саміті НАТО в Гаазі.
Про це агентство Reuters повідомило у понеділок з посиланням на джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією, пише "Європейська правда".
Японський телеканал Fuji Television повідомив, що Ісіба скасовує поїздку, оскільки запланована зустріч між НАТО та групою чотирьох індо-тихоокеанських країн ймовірно не відбудеться, а також через те, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом також малоймовірна.
Південна Корея та Австралія, які разом із США та Японією входять до складу індо-тихоокеанської четвірки, також заявили, що їхні лідери не братимуть участі в саміті НАТО.
За інформацією джерела, Японію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Такеші Івая.
Зазначимо, в офіційній програмі саміту НАТО в Гаазі поки що зазначена зустріч генерального секретаря, президента Сполучених Штатів Америки та партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону.
Саміт НАТО у Гаазі цього тижня пройде у безпрецедентно скороченому форматі, оскільки у НАТО намагаються організувати зустріч так, щоб вона задовольнила президента США Дональда Трампа.
Президент України Володимир Зеленський на вихідних повідомив, що ще не знає, чи поїде на саміт НАТО, де не буде організовано засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів держав. Натомість така зустріч планується на міністерському рівні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем'єр-міністру Чернишову НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем’єр-міністру Чернишову
ТОП-НОВИНИ
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Україна розроблятиме власні ракети до систем ППО NASAMS
|Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні
|Чернишов повернувся: скандальна історія міністра, який має повертати українців додому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Наслідки війни між Ізраїлем та Іраном: У Перській затоці утворився затор із 1000 суден
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Зеленський зустрівся з королем Британії
|У ЄС хочуть обмежити кількість дітей від одного донора сперми через ризик інцесту
|Ірландія закрила останню вугільну електростанцію
|Spiegel: Інвестори тікають з ринків США до європейських, бо «Трамп завжди дає задню»
Бізнес
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ
|2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
|Американський стартап розробив літієву батарею на 1300 циклів без китайських компонентів
|Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез