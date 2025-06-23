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Генсек НАТО пообіцяв Іспанії гнучкість щодо рівня витрат на оборону
10:38 23.06.2025 |
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес опублікував відповідь генерального секретаря НАТО Марка Рютте на свій лист, в якому він закликав розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.
Листа-відповідь від Рютте іспанський прем'єр опублікував у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Санчес оприлюднив листа від генсека НАТО у відповідь на допис лідера іспанської опозиційної Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо, де той критикує очільника уряду за те, що той "зобов'язується виділяти кошти на військові витрати протягом наступних десяти років, без бюджету і без схвалення Конгресу".
"Міжнародна преса стверджує, що кінцева мета залишається незмінною - 5%. Санчес повинен відповісти на всі питання, що виникають. Він не може продовжувати обманювати всіх", - додав лідер опозиції.
У відповідь Санчес навів листа Рютте і написав: "Ось, Альберто. Нехай хтось перекладе вам. Може, це прояснить ваші сумніви".
У листі від Рютте, який опублікував Санчес, зазначено, що угода, яка буде ухвалена на майбутньому саміті НАТО, "надасть Іспанії гнучкість у визначенні власного суверенного шляху" для досягнення цільового рівня витрат на оборону, а також у поданні власних річних планів.
"Крім того, у 2029 році буде переглянуто траєкторію та збалансованість видатків за цим планом з урахуванням стратегічної обстановки та оновлених цілей НАТО щодо потенціалу", - додається у листі.
ЗМІ напередодні повідомили, що країни НАТО ухвалили заяву до майбутнього саміту, в якій визначили мету до 2035 року збільшити щорічні витрати на оборону та безпеку до 5% ВВП, подолавши заперечення Іспанії.
Іспанія цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки - до 1,5% ВВП.
У відповідь на це американський президент Дональд Трамп заявив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше надіслав лист генеральному секретарю НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.
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