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В НАТО досягли домовленостей збільшити витрати на оборону до 5% ВВП
10:27 23.06.2025 |
Союзники по НАТО досягли домовленостей щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП, що, в свою чергу, є позитивним для України, згадка про яку є саме в цьому розділі підсумкової декларації гаазького саміту.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю в Гаазі повідомили в дипломатичних колах, ознайомлених з переговорним процесом. Як відомо, раніше проти підвищення оборонних витрат до 5% виступив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, що завело ситуацію з ухваленням декларації у глухий кут, адже рішення в альянсі ухвалюються одноголосно. Разом з тим, за словами дипломатичних джерел, в НАТО досягли компромісу. Домовленості були досягнуті в неділю, за день до початку саміту в Гаазі, який пройде 24-25 червня.
Такий розвиток подій є позитивним для України, адже саме в цьому абзаці союзники згадують Україну, підтверджуючи зобов'язання надавати підтримку, причому ця підтримка буде зарахована в ці 5% ВВП оборонних витрат.
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