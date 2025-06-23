Після візиту Келлога до Білорусі на волю вийшли 14 політв'язнів, серед них один із найвідоміших опозиціонерів Тихановський

Після візиту Кіта Келлога до Білорусі із в'язниці звільнили 14 опозиціонерів. Серед них і Сергій Тихановський, один із ключових фігурантів протестів 2020-го року в Білорусі.

"Сергія Тихановського звільнено. Це стало можливим завдяки візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа - Кіта Келлога", - повідомляє білоруське видання "Наша Ніва".

Відео його звільнення опублікувала у себе в Telegram його дружина Світлана Тихановська. "Звільнено 14 політв'язнів", - повідомила вона.

"Серед них немає Віктора Бабарики та Марії Колесникової. І немає нашого колеги, журналіста Радіо Свобода Ігоря Лосика", - написала про звільнення політв'язнів українська журналістка Ірина Ромалійська.

За її інформацією у полоні в Білорусі залишаються ще 38 журналістів.

За даними білоруської правозахисної організації "Вясна", понад 1200 політв'язнів досі перебувають у білоруських в'язницях.

Засновника каналу "Країна для життя" Тихановського затримали напередодні президентських виборів Білорусі 2020-го року. Він провів за ґратами трохи більше п'яти років.

Після арешту блогера у 2020 році кандидаткою в президенти стала його дружина - Світлана Тихановська. Після протестів і їх жорстокого придушення вона залишила Білорусь.

Разом із Тихановським на волю вийшла доцентка Мінського державного лінгвістичного університету Наталя Дуліна.

Медіа пов'язують візит Келлога зі спробою активізувати переговорний процес щодо України.

Що відомо про Сергія Тихановського

Сергія Тихановського, популярного блогера, який критикував білоруську владу на YouTube-каналі "Країна для життя", і дев'ятьох його прихильників затримали із застосуванням сили у місті Гродно під час пікету в рамках передвиборчої кампанії у травні 2020-го року.

Президентські вибори в Білорусі були призначені на 9 серпня, у той час в країні тривав збір підписів за висунення кандидатів в президенти. Загалом підписи громадян збирають 15 зареєстрованих ЦВК Білорусі претендентів.

Блогер Тихановський керував групою зі збору підписів за висунення своєї дружини Світлани Тихановської. Висунення самого блогера заблокував ЦВК: Тихановський перебував під адміністративним арештом і не міг особисто зареєструвати свою ініціативну групу.

За кілька днів висунення кандидатом в президенти Світлани Тихановської підтримали понад 10 тисяч людей.

Сергій Тихановський на своєму YouTube-каналі розповідав про корупцію, панування чиновників, невдоволення людей.

Світлана Тихановська у Вільнюсі, 2025

Під час поїздок по білоруських містах він збирав у трансляціях людей, які різко висловлювалися про чинну владу. Відео під назвою "Жінка сказала всю правду про Лукашенка з міста Глибоке" зібрало приблизно 900 тисяч переглядів. Блог Тихановського став популярним.

Блогера, який збирав навколо себе незадоволених, затримали за звинуваченням в організації несанкціонованих масових заходів. 6 травня його засудили на 15 діб адміністративного арешту.

За повідомленнями правозахисників, окрім Тихановського, приблизно 100 його прихильників і учасників трансляцій по всій країні зазнали затримань, штрафів та адміністративних арештів.

У грудні 2021 року суд засудив його на 18 років колонії посиленого режиму - це найбільший термін, який отримав політичний опонент Олександра Лукашенка.

Однак у серпні 2022 року Тихановського перевели на три роки у в'язницю через "порушення". У 2023-му стало відомо, що йому висунули нове звинувачення за статтею про злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи.