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NYT: Верховний лідер Ірану обрав трьох наступників на випадок його вбивства
08:16 23.06.2025 |
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї який перебуває при владі з 1989 року, назвав імена трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його у разі його вбивства, пише New York Times з посиланням на трьох іранських чиновників, знайомих з його планами на випадок надзвичайних ситуацій.
За їхніми словами, побоюючись замаху, верховний лідер Ірану спілкується зі своїми командирами переважно через довірених помічників, призупинивши електронний зв'язок, щоб ускладнити його пошук.
Раніше видання The Wall Street Journal писало, Трамп схвалив план удару США по Ірану, але не віддав остаточного наказу. Президент США повідомив старшим помічникам, що схвалює плани атаки, але поки що утримується від неї, щоб подивитися, чи Тегеран відмовиться від своєї ядерної програми.
Пізніше Трамп заявив, що дає Ірану «максимум» два тижні щодо ядерної угоди. Водночас він не уточнив, якими будуть наслідки, якщо Тегеран не дотримається цього дедлайну.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в телезверненні 18 червня говорив, що американці повинні мати на увазі, що «будь-яке військове втручання проти Ірану, безсумнівно, завдасть їм непоправної шкоди».
Ізраїль 13 червня розпочав авіаудари по території Ірану, атакуючи ядерні, військові й енергетичні об'єкти. У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників. Обстріли сторін продовжуються.
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