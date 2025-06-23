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АНАЛІТИКА

США закликали Китай відмовити Іран від закриття Ормузької протоки

 

Державний секретар США Марко Рубіо в неділю закликав Китай переконати Іран не закривати Ормузьку протоку після того, як Вашингтон завдав ударів по іранських ядерних об'єктах.

Заяву Рубіо в ефірі Fox News наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі Рубіо пролунали після того, як іранське телебачення повідомило, що іранський парламент підтримав закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових постачань нафти і газу.

"Я закликаю уряд Китаю в Пекіні зателефонувати їм з цього приводу, тому що вони сильно залежать від Ормузької протоки в питаннях постачання нафти", - сказав Рубіо, який також є радником президента США з національної безпеки.

"Якщо вони це зроблять, це буде ще однією жахливою помилкою. Для них це буде економічним самогубством. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, але інші країни також повинні звернути на це увагу. Це завдасть набагато більшої шкоди економіці інших країн, ніж нашій", - додав держсекретар США.

Рубіо заявив, що закриття протоки буде серйозною ескалацією, яка вимагатиме відповіді з боку США та інших країн.

Операція США проти ядерних об'єктів Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" була реалізована у ніч на 22 червня за участю понад 125 літаків, у тому числі - 7 стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у результаті операції ядерні амбіції Ірану були знищені.
 

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