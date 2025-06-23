«Зробімо Іран знову великим»: Трамп допустив зміну політичного режиму в Тегерані

Президент США Дональд Трамп допустив зміну політичного режиму в Ірані, хоча раніше його соратники заявляли, що такої мети немає.

Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

«Неполіткоректно використовувати термін «зміна режиму», але якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, чому б не змінити режим??? МІГА!!!» - написав глава Білого дому.

Також Трамп прокоментував удари ВПС США по ядерних об'єктах Ірану, заявивши, що усім цим об'єктам завдано значної шкоди.

«Знищення - це точний термін! Зображена біла споруда глибоко врізана в скелю, навіть її дах знаходиться значно нижче рівня землі та повністю захищена від полум'я. Найбільших пошкоджень було завдано значно нижче рівня землі. Влучно!!!» - написав він.