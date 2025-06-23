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Зустріч Трампа та представників Ірану зірвалася, бо в бункер Хаменеї не змогли додзвонитися — Axios
07:51 23.06.2025 |
У Стамбулі могла відбутися зустріч представників США та Ірану для обговорення ядерної угоди. Але вона зірвалася, бо з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї, що переховується від ізраїльських ударів, не змогли зв'язатися.
Про це пише Axios із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, Трамп отримав телефонний дзвінок від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час участі в саміті G7 в Канаді.
Той запропонував наступного дня провести в Стамбулі зустріч між американськими та іранськими посадовцями для обговорення дипломатичного врегулювання війни між Ізраїлем та Іраном.
Трамп погодився, висловивши готовність направити на переговори віцепрезидента Джей Ді Венса та свого спецпосланця щодо Близького Сходу Стіва Віткоффа. Ба більше, він нібито був готовий поїхати туди особисто, щоб зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном.
Ердоган та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан передали цю пропозицію Трампа Пезешкіяну та міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі. Ті спершу намагалися зв'язатися з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, щоб отримати його схвалення. Але цього не вдалося зробити, бо той переховувався від ізраїльських ударів, зазначає видання.
Видання Iran International із посиланням на два поінформовані джерела в країні писало, що Хаменеї перебуває в підземному бункері в північно-східному районі Тегерана - Лавізані. Туди його разом з усією родиною евакуювали через кілька годин після початку атак Ізраїлю на Тегеран 13 червня.
За кілька годин іранська сторона повідомила Туреччині, що з Хаменеї не змогли зв'язатися. Після цього Туреччина повідомила США, що зустріч скасують.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трамп вирішив достроково покинути саміт «Великої сімки» в Канаді, де в нього, зокрема, була запланована зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.
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