Стратегія Бундесверу: Росія є «екзистенційним ризиком»

В оновленій "Військовій стратегії збройних сил Німеччини" Росію названо джерелом "екзистенційних ризиків" для ФРН, пише у п'ятницю, 20 червня, видання Der Spiegel з посиланням на документ.

У стратегії, над якою військові чиновники та експерти працювали близько півтора року, представлено аналіз загроз, з якими стикається Німеччина, у тому числі попередження розвідки про те, що Росія може готуватися до прямого військового конфлікту з НАТО у 2029 році, пише Der Spiegel.

Такого висновку аналітики дійшли, зокрема, через політику президента РФВолодимира Путіна щодо послідовного збільшення російської армії - як очікується, до 1,5 мільйона військових у 2026 році. "Протягом багатьох років Росія цілеспрямовано нарощувала бойовий досвід та продовжувала розвивати свої збройні сили у Чечні, Сирії, а тепер і в Україні", - попереджають автори досьє.

Крім того, Росія перейшла на воєнну економіку і цим "дедалі більше нарощує військову перевагу" над європейськими збройними силами, констатують експерти. Кремль "цілеспрямовано підлаштовує як свою промисловість, так і свої керівні структури під вимоги великомасштабного конфлікту з НАТО наприкінці цього десятиліття", висновують автори стратегії.

Переозброєння Бундесверу - головний політичний проєкт

Армія Росії озброюється насамперед на заході Росії, уздовж кордонів НАТО, що створює "екзистенційний ризик" для Німеччини, протистояти якому можна лише "послідовним розвитком військових та суспільних можливостей", переконані аналітики. У документі чітко зазначається, що переозброєння Бундесверу, найімовірніше, стане головним політичним та соціальним проєктом найближчих років, пише Der Spiegel.

На тлі аналізів ризиків, що виходять від Росії, країни НАТО обговорюють зростання витрат на оборону до 5 відсотків ВВП - не менше 3,5 відсотка ВВП безпосередньо на оборону і не менше 1,5 відсотка на інфраструктуру, пов'язану з обороною. Щодо Німеччини 3,5 відсотка означають збільшення оборонного бюджету з 52 мільярдів євро в 2024 році до понад 150 мільярдів євро, нагадує Der Spiegel.