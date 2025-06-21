У Ердогана розповіли про переговори з прем'єром Вірменії під час історичного візиту

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у межах першого візиту до Туреччини у пʼятницю провів переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомили в директораті з питань комунікацій президента Туреччини, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Пашинян та Ердоган, як зазначається, обговорили "контакти між Туреччиною та Вірменією, процес миру та діалогу на Південному Кавказі, а також поточні регіональні події".

Турецький президент зокрема наголосив на важливості "консенсусу, досягнутого протягом поточних мирних переговорів між Азербайджаном та Вірменією", ідеться в повідомленні.