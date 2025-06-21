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ЗМІ: у Британії заборонять пропалестинську групу, яка пошкодила військові літаки
23:46 20.06.2025 |
Міністерка внутрішніх справ Британії Іветт Купер готує подання про заборону діяльності пропалестинської групи Palestine Action, причетної до пошкодження двох військових літаків на авіабазі в центральній Англії.
Про це, як пише "Європейська правда", дізнався телеканал Sky News.
Глава британського МВС, як стверджує Sky News, у понеділок опублікує письмову заяву про визнання членства у Palestine Action незаконним. Після цього вона має набути чинності шляхом нового законодавства.
Раніше у пʼятницю Palestine Action повідомила, що її активісти потрапили на базу Брайз-Нортон в Оксфордширі та залишили її непоміченими.
У своїй заяві пропалестинська група написала, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав такі дії ганебними.
А британський міністр оборони Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на військових базах.
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