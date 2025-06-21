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АНАЛІТИКА

Іран у Женеві відкинув пропозицію негайних переговорів щодо ядерної програми

 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран повернеться до «дипломатичних заходів» щодо своєї ядерної програми тільки після припинення ударів з боку Ізраїлю.

Про це він сказав журналістам після переговорів з європейськими візаві в Женеві у пʼятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як відомо, глави МЗС європейських країн під час переговорів закликали Іран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.

Але, за словами Аракчі, "Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресія (Ізраїлю. - Ред.) буде припинена, а агресор - притягнутий до відповідальності за скоєні злочини".

Він не уточнив, як саме Ізраїль має бути притягнутий до відповідальності, але водночас висловив готовність до подальших переговорів.

"Ми підтримуємо продовження переговорів з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Європейським Союзом і висловлюємо готовність до нових зустрічей у найближчому майбутньому", - додав глава іранського МЗС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав "два тижні" на прийняття рішення про те, чи приєднаються США до ізраїльських атак на Іран.

Європейські лідери сподіваються, що ескалації вдасться уникнути, якщо до того часу буде знайдене дипломатичне рішення. Президент Франції Емманюель Макрон розкрив деталі пропозиції з чотирьох пунктів, яку висунуть Ірану в Женеві.
Ключові теги: Іран
 

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