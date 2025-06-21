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Швейцарія готується скасувати захист для українських біженців, - ЗМІ
23:20 20.06.2025 |
Швейцарська народна партія (SVP) цього тижня внесла до Національної ради пропозицію повністю скасувати статус захисту S для українських біженців, стверджуючи, що значні частини української території були врятовані від бойових дій і можуть вважатися стабілізованими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NZZ.
Зазначається, що у травні 2025 року статус S у Швейцарії мали понад 69 тисяч осіб. З початку року подано 3300 нових заяв на захист, тоді як повернулися в Україну близько 2600 осіб.
Кантони та муніципалітети забезпечують житлом більшість біженців, але дві третини українців усе ще не можуть себе утримувати, попри зростання рівня зайнятості.
Торік швейцарський парламент підтримав ініціативу Естер Фрідлі з Ради кантонів, яка обмежує доступ до статусу S для українців із регіонів, де немає активних бойових дій чи окупації.
Ці зміни не стосуються тих, хто вже отримав захист. Федеральна рада Швейцарії до літніх канікул має визначити, які регіони України вважатимуться безпечними.
Раніше ми повідомляли, що у ЄС перебуває 4,26 мільйона українців, які отримали статус тимчасового захисту. Протягом квітня їх кількість зросла на 2 525 осіб, при чому найбільше нових біженців прибуло у Швецію.
Днями Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.
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