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Австрія може розглянути вступ до НАТО: ексголова Міноборони назвав умову
23:06 20.06.2025 |
Нейтральна Австрія може розглянути можливість членства в НАТО в разі, якщо Словаччина вийде з Альянсу.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Dennik N заявив колишній міністр оборони Австрії Вернер Фасслабенд.
Фасслабенд зазначив, що Австрія практично повністю оточена країнами-членами НАТО. І в разі атаки зі сходу країна розраховує, що Росії доведеться спочатку пройти через Словаччину, яка перебуває в НАТО.
"Якби Словаччина вийшла з НАТО, це погіршило б безпекову ситуацію і для Австрії. Це, безумовно, спричинило б велику дискусію про членство Австрії в НАТО і про можливий вступ до НАТО", - наголосив колишній міністр.
Фасслабенд, який сьогодні є директором Австрійського інституту європейської та безпекової політики, визнає, що Австрія має вигоду зі свого географічного положення.
"Це одна з причин, через яку кажуть, що Австрії нині не загрожує безпосередня небезпека. Вона оточена країнами-членами НАТО і, отже, перебуває у відносній безпеці", - додав він.
Але екс-глава Міноборони звернув увагу, що австрійський уряд вирішив значно збільшити витрати на оборону, оскільки "він усвідомлює, що нейтралітет не є щитом від будь-якої зовнішньої загрози".
Нейтралітет Австрії
Австрія офіційно проголосила свій нейтралітет 1955 року, підписавши Конституційний закон про постійний нейтралітет. Відповідно до цього статусу, країна зобов'язалася не вступати у військові альянси і не розміщувати на своїй території іноземні військові бази.
Цей крок став важливою умовою для виведення радянських, американських, британських і французьких військ та відновлення повного суверенітету республіки після Другої світової війни.
До слова, торік експертна робоча група з питань безпеки Швейцарії запропонувала уряду країни переглянути нейтральний статус. Це пов'язано з російською агресією проти України.
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