Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ArcelorMittal відмовився від планів виробляти «зелену» сталь в Німеччині: надто дорого

 

ArcelorMittal, другий за величиною виробник сталі у світі, 19 червня повідомив про відмову від планів виробляти "зелену" сталь в Німеччині через занадто високі енергетичні витрати в країні. Про це пише Reuters.

Така сталь виробляється з використанням технологій, що значно зменшують або повністю усувають викиди вуглецю в процесі виробництва.

Компанії пропонували державні субсидії в розмірі 1,3 мільярда євро, щоб перевести заводи в Бремені та Айзенхюттенштадті на водневе паливо, але вона їх відхилила.

"Ціни на електроенергію в Німеччині високі як за міжнародними стандартами, так і порівняно з сусідніми країнами", - пояснила ArcelorMittal і вказала на кращу конкурентоспроможність інших локацій - наприклад, Францію з її атомною енергетикою.

Німеччина свої атомні станції позакривала, останні з них вивели з експлуатації у 2023 році.

Reuters пише, що рішення ArcelorMittal - це черговий удар по німецькій промисловості, яка досі відновлюється після втрати доступу до російського газу. Видання також ставить під сумнів стратегію "зеленого водню" попереднього уряду.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що шкодує з приводу рішення компанії.

"Важливо те, що гроші ще не виплачені. Це означає, що не доведеться повертати кошти", - сказав представник міністерства в електронному листі Reuters.

Німеччина схвалила субсидії на загальну суму 6,9 мільярда євро для сталеливарних проєктів, що сприяють її кліматичним цілям, включно з сумою для тепер скасованого проєкту ArcelorMittal. Три інші проєкти - що належать Salzgitter, TKSE (підрозділу Thyssenkrupp) та Stahl-Holding-Saar - і далі реалізовуються, повідомило міністерство.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8335
  0,1481
 0,36
EUR
 1
 48,2006
  0,3416
 0,71

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3058  0,08 0,19 41,9781  0,08 0,19
EUR 47,6615  0,12 0,26 48,4623  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,21 0,50 41,8500  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес