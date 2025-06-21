ArcelorMittal відмовився від планів виробляти «зелену» сталь в Німеччині: надто дорого

ArcelorMittal, другий за величиною виробник сталі у світі, 19 червня повідомив про відмову від планів виробляти "зелену" сталь в Німеччині через занадто високі енергетичні витрати в країні. Про це пише Reuters.

Така сталь виробляється з використанням технологій, що значно зменшують або повністю усувають викиди вуглецю в процесі виробництва.

Компанії пропонували державні субсидії в розмірі 1,3 мільярда євро, щоб перевести заводи в Бремені та Айзенхюттенштадті на водневе паливо, але вона їх відхилила.

"Ціни на електроенергію в Німеччині високі як за міжнародними стандартами, так і порівняно з сусідніми країнами", - пояснила ArcelorMittal і вказала на кращу конкурентоспроможність інших локацій - наприклад, Францію з її атомною енергетикою.

Німеччина свої атомні станції позакривала, останні з них вивели з експлуатації у 2023 році.

Reuters пише, що рішення ArcelorMittal - це черговий удар по німецькій промисловості, яка досі відновлюється після втрати доступу до російського газу. Видання також ставить під сумнів стратегію "зеленого водню" попереднього уряду.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що шкодує з приводу рішення компанії.

"Важливо те, що гроші ще не виплачені. Це означає, що не доведеться повертати кошти", - сказав представник міністерства в електронному листі Reuters.

Німеччина схвалила субсидії на загальну суму 6,9 мільярда євро для сталеливарних проєктів, що сприяють її кліматичним цілям, включно з сумою для тепер скасованого проєкту ArcelorMittal. Три інші проєкти - що належать Salzgitter, TKSE (підрозділу Thyssenkrupp) та Stahl-Holding-Saar - і далі реалізовуються, повідомило міністерство.